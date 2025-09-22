夜中に財布からお金を抜き…小学校の元同級生と「オープンマリッジ」した40歳裕福な男性が心から後悔していること

2025年9月14日、YouTuberで実業家のヒカルさんが、婚外恋愛を認める「オープンマリッジ」を宣言した。これは、夫婦間で合意をして、配偶者以外の異性と性的関係や恋愛関係を持つことを互いに認めることをいう。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、こう語る。

「オープンマリッジの合意の上、結婚したとはいえ、互いにその意味を理解していないケースもあります。また、合意しても最愛の伴侶が別の男性と関係を持つことに耐えられず、探偵に調査するケースも。その先に、思いがけない闇が見つかる場合もあります」

山村さんはメンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強く、学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは40歳の大学職員・寛也さん（仮名）。「妻の貯金残高が0円になっており、帰宅も遅くなり心配している」と山村さんのところに相談してきたのだ。

深夜0時の電話

今回の依頼者・寛也さんから連絡があったのは、深夜0時でした。「また妻が帰って来ません。私の財布から数万円を抜いて出かけており、心配でたまらないのです」と言っています。翌日の9時にカウンセリングルームでお会いすることにして、ひとまずその日は休んでいただくように伝えました。

翌日、やってきた寛也さんは白シャツにジャケット姿、短髪のヘアスタイルに銀縁メガネが似合う“いかにも好青年”という雰囲気でした。30歳くらいに見えたのですが、実年齢は40歳。大学職員をしながら、親の資産運用会社の手伝いをしており、ゆとりのある雰囲気が伝わってきます。

「とにかく妻が心配なのです。結婚して5年なのですが、妻はとにかく浮気を繰り返しています。そのことについて忠告をすると、“オープンマリッジで結婚したのに許せない”という話になる。僕は、別の男性と飲みや遊びに行くことだと思っていましたが、体の関係があると想像もしていませんでした」

妻の写真を見せていただくと、ショートボブでかなりモテそうな雰囲気をしています。登山ウエアを着ているのですが、胸が大きくウエストが細いことが伝わってきて、ほのかな色気がありました。

小学校の同級生と30代で再会

2人は小学校の同級生でした。33歳の時に再会し、2年の交際を経て結婚します。

「妻とは小学校の時に、動物の飼育係だったのです。当時から男子に人気があり、僕も密かに慕っていた。卒業後は音信不通になってしまったのですが、名前と雰囲気はなんとなく覚えていました」

7年前、寛也さんが親戚の子供の大学の卒業式に着るレンタル袴の試着に付き添うことになりました。そこで担当になったのが妻だったのです

「憂いがあって、柔らかい雰囲気の人で“とても好みだ”と思ったのです。そして名札を見ると、飼育係を一緒にしていたあの女の子。すごく驚きました。向こうも僕のことを覚えてくれて、連絡先を交換。僕から連絡したら警戒されると思っていたら、向こうから行き先こみでデートの誘いが来て、舞い上がりました」

寛也さんはそれまで数人の女性と交際したことがありましたが、実家の資産があることが知られてすぐに結婚を迫られたり、明らかにお金目的を感じることもあり警戒していました。妻からはそれを感じることはなかったそうです。

「デートは東京の下町で飲みつつ、パワースポットの神社を巡るというものだったのですがすごく楽しかった。その日のうちに交際を申し込み、3回目のデートで男女の仲になりました」

「本当にオープンな結婚」に戸惑い

当時はお互いが33歳、すぐに結婚したかったのですが、妻は5年別居している夫と離婚調停がこう着状態だったそうです。

「結婚していることを知らなかったので、驚きました。そして、知り合いの離婚に強い弁護士が間に入り、1年かけて離婚が成立。親から“1年は様子を見なさい”と言われ、OKを得て、入籍したのです。多分、親は色々調べたと思います」

寛也さんは2人の姉がいる末っ子長男です。姉2人は、「離婚歴がない人と結婚しなさい」と最後まで反対していたとのこと。

「そんなゴタゴタもあったので、オープンマリッジかどうかなんて深く考えませんでした。最初のうちは良かったのですが、僕は性欲が弱い。あれは結婚1年目だったでしょうか。隔週のように求めてくる妻に応じられなくなりました。そのうちに妻から“反応しないのは私の魅力がないからでしょう”と泣かれるようになってしまったのです」

それから1ヵ月ほどして、妻が深夜に帰って来ました。「どこに行っていたの？」と聞くと、黙ってバスルームに入ってしまったそうです。

「浮気をしただろう、と言うと、“別にいいじゃん”と言われる。僕が悲しんでいると、“結婚するとき、オープンマリッジって言ったよね”と言われたんです。確かにそれに同意はしていました。でもそれは結婚していても他の男性とデートをするくらいで、性交渉があるとは考えてもいなかった。だって民法752条にもある通り貞操の義務がありますから」

そうとわかっていても、強くいえないのは、自身が性交渉ができにくいという負い目があるから。

「最初のうちは衝撃を受けていたのですが、それを除けばいい妻なのです。私が苦手な掃除や洗濯をやってくれて、私は料理とキッチンの片付けをする。休日の散歩や映画、年に2回の海外旅行など、とても趣味が合う。いい夫婦の連携ができていると思います。この4年間、おそらく妻は5〜6人の男性と関係を持っていたと思います」

半年前から関係のある男性が明らかにおかしい

寛也さんは、以降妻とは体の関係を持っていないそうです。かなり特殊な夫婦関係だと思いました。しかし、寛也さんはこの現実を納得したいと考えているようなので、何も言いませんでした。妻は妊娠しないために、避妊リングを入れているとのこと。

「ただ、この半年前から関係を持っている男性が明らかにおかしいのです。以前の浮気相手からはほとんど連絡が来なかったのに、夜中も頻繁にLINEが来ます。その度に妻は返信しています。昨日、妻の後ろを通りつつ画面を見ると、ハートマークだらけでした」

そして、妻が眠っている間に、悪いと思いながらもロック解除してやり取りを見ると、「霊氣を送ります」「宇宙から応援のシャワーが届く時間です」などの文言があり、「深く地球とつながる特別なセッションを行います。参加費は5万円です」などのやり取りがありました。

「妻は精神世界にすぐ傾倒するところがあります。20代はある占い師に心酔して、500万円を支払い、結婚してからもその返済が続いていました。あと、今も妻の部屋には30万円の天然石のブレスレット、10万円の蛇皮の財布、5万円の夢を叶える手帳など、とにかくたくさんのグッズがある。妻は経済的な理由から、大学を中退し、非正規の仕事を続けています。親子関係も悪く、絶縁状態でした。メンタルも不安定で、すぐに精神世界に逃避してしまうようなところがあるのです。」

確かに、私もカウンセラーとして感じるのは、「追いめつられた人は依存先を求めている」ということ。その対象がアルコール、薬物、ギャンブル、性交渉、オンラインゲームなどのケースは多々あります。より強い刺激で、悪い記憶を上書きするような行動を続けると、破滅に向かってしまう。

「そうなんです。だから妻をなんとかしたい。きっとこの男に金を貢いでいるんだろうと思って、妻の通帳を見たら、100万円ほどあった残高が実質0円になっていました。そして、昨日は僕の財布から数万円を抜いて仕事に行き、帰ってこなかった。もう正気の沙汰ではない。すぐにでも調べていただき、妻を取り戻したいのです」

おそらく妻は、さまざまな背景からメンタルケアを必要としていると感じました。治療をするには現状を知ることが大切です。そこで調査に入ることにしたのです。

◇「オープンマリッジ」は実質「公認不倫」。公認不倫を描いた渡辺ペコさんのマンガ『1122（いい夫婦）』はドラマ化もされ、話題にもなった。夫婦それぞれがいいのなら、外部がとやかくいう問題ではないが、妻が恋愛以外にお金の問題が起きているのなら、それはまた別のトラブルに発展する可能性もある。夫の財布からお金を抜き取るほど必要としているのはどうしてなのだろうか。

調査の結果は後編「貯金残高がほぼゼロ…「オープンマリッジ」した40歳男性が戦慄した妻の恋愛、その真相」にて詳しくお伝えする。

