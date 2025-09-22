¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡íÌäÂê¤À¤é¤±¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡í¸½ÃÏ¥ë¥Ý¡¡¡ÖÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¡¢»þº¹¡¢µ¤¸õ¤ÎÊÑ²½......2026Ç¯ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î·üÇ°ÅÀ¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤Ï¡©¡×¡¡
¥á¥¥·¥³Àï¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤ÇMLB¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬ËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¡£4Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´Ñ½°¤Ï¤Û¤Ü¥á¥¥·¥³¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿
"»Ë¾åºÇ¶¯"¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë²«¿®¹æ!?¡¡ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë1Ê¬¤±1ÇÔ¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È´°ÇÔ¡£¹¶·â¤Î¼´¤ò·ç¤¡¢Áª¼ê¤ò¼çÎÏ¤È¥µ¥Ö¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤¿ºÓÇÛ¤Ë¤âµ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
WÇÕ³«ºÅÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î"»ö¾ð"¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢º£²ó¤Î³Ê¾åÁê¼ê¤Î2»î¹ç¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏWÇÕËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤ó¤À¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÌµÆÀÅÀ¤ÇÏªÄè¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½ºßÃÏ
à»Ë¾åºÇ¶¯á¤Ï´ÇÈÄÅÝ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£Â³¤¯9Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¤Ï0¡Ý2¤ÈÇÔÀï¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ï1Ê¬¤±1ÇÔ¡£2»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Î3¥õ¹ñ¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿º£²ó¤Î±óÀ¬¡£Áê¼ê¤Ï¶¦¤Ë³«ºÅ¹ñ¤Ç¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤Î17°Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤Ï13°Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï15°Ì¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»î¹çÅö»þ¡Ë¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢Àª°Ê³°¤È¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢³Ê¾å¤òÁê¼ê¤ËÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÂ¬¤ë¤Ë¤Ï³Ê¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç10»î¹ç30ÆÀÅÀ¡Ê¼ºÅÀ3¡Ë¤ò¸Ø¤Ã¤¿¹¶·âÎÏ¤ÏÄÀÌÛ¡£¤µ¤é¤Ë½éÀï¤«¤éÃæ2Æü¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤ÆüÄø¤ÎÃæ¤ÇÀèÈ¯11¿Í¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¿·ÀïÎÏ¤ä¿·Àï½Ñ¤Î»î¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢6Æü¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¸½¾õ¤Çµ¯ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ß¡¢½øÈ×¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£½ªÈ×¤ËÁê¼ê¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ÏÂÅÅö¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£²áµî5Àï¤Ç1¾¡4ÇÔ¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¸ß³Ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¼¨¤»¤¿¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÉÚ°Â·òÍÎ¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤ÈÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÃæ¡¢3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¤ÎÃæ±û¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÅÏÊÕ ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬µÚÂèÅÀ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ï¹¥ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ø¥ó¥È¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÏÊÕ¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿
¡Ö¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¡£FW¤âÃæÈ×¤â°Õ»×Åý°ì¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀï¤Ã¤¿·ë²Ì¡£¶¯¹ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï²æËý¤âÉ¬Í×¡£¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÅÏÊÕ¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢·è¤á¤ë¤Ù¤¾ìÌÌ¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤º¡¢½ªÈ×¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¥È¥Ã¥×¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤â¡¢ÉÔÈ¯¡£¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤È2¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤ÀÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖWÇÕ¤Ç¤â»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º»ÄÇ°¡×
Á°Àþ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆîÌî¡£¥á¥¥·¥³Àï¸å¡ÖÌîµå¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿
ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤ÏÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥¥·¥³¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¡£ÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼é¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âWÇÕ¤òÁÛÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥¥·¥³¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£¤ä¤Ï¤ê¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¢£¼çÎÏ¤È¥µ¥Ö¤ÎÀþ°ú¤¡£¿¹ÊÝºÓÇÛ¤ÏÀ§¤«Èó¤«
ÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÇÎ×¤ó¤À9Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Á¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤â¥¢¥á¥ê¥«¤â¥Ù¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿ô¿Í¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ2»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢A¡Ê¼çÎÏ¡Ë¤ÈB¡Ê¥µ¥Ö¡Ë¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¿§Ê¬¤±¤·¤ÆÎ×¤àÆüËÜ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤É¤³¤«°Û¼Á¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
ËÌÃæÊÆWÇÕ¤«¤é½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Ï32¤«¤é48¤Ø³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÍ¥¾¡¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈá´ê¤Î¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç6»î¹ç¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð1¥õ·î¶¯¤ÇºÇÂç8»î¹ç¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¥Á¡¼¥àÊ¬¤ÎÀïÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¡£
¤À¤¬¡¢A¡¢B¤È¼ÂÎÏ¤Ç¤ÎÀþ°ú¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼çÎÏ¤Ë¿ô¿Í¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»î¤·¡¢Ï¢·¸¤òËá¤¯¤Û¤¦¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÀïÁ°Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×É÷·Ê¡£¼çÎÏ¤È¥µ¥ÖÁÈ¤ÎÎÏ¤Îº¹¤òËÜ±óÀ¬¤Î¤ß¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤
¥¢¥á¥ê¥«Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤ÎLower.com¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¾¶á8»î¹ç¤Ç7¾¡¤ÎÀ»ÃÏ¤À
¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»Ï¤á¡¢¸åÈ¾¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¡£Îã¤¨¤Ð±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Øº¬Âçµ±¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ä4¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÀ¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¡Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¯ÍÑ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢ËÜÈÖ¤ÇÀ¸¤¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ðµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£ÆüÄø¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤Ï»öÁ°¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹ç¤È¤â½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Áª¼êÁª¹Í¤È½àÈ÷¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¨¡¼¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¡Ê¥ß¥é¥ó¡ËÍí¤ß¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ïà»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¸Äá¤ÎÉÔºß¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÃ±ÆÈ¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£»°ãø¡¢³ùÅÄ¤¬¸ì¤ë¹¶·âÄäÂÚ¤ÎÍýÍ³
·üÇ°¤Ï¹¶·â¤Î¼´¡¦»°ãø ·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤À¡£¥á¥¥·¥³Àï¤ÇÀèÈ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢¸«¤»¾ì¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡×¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ï»°ãø¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î¥¥ì¤ò·ç¤¡¢ÄÀÌÛ¤·¤¿
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤¬°ã¤¨¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄ·¤ÍÊý¤â°ã¤¦¡£²¤½£¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â1ÂÐ1¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í¥¹¥¥ë¤ÎÌäÂê¡£
ÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤ò»È¤¦È½ÃÇ¤âÉ¬Í×¡£Á°²óWÇÕ¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤Ç¤â¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á±Û¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â»÷¤¿ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿......¡×¡Ê»°ãø¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ³Ê¾åÁê¼ê¤À¤È¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤³¤¦Â¨Åú¤·¤¿¡£
¸Î¾ã¤Ç¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢ÅÄÃæ ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤ò·ç¤¤¤¿Ãæ¡¢º£±óÀ¬¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ»ÊÎáÅãÌò¤òÃ´¤Ã¤¿³ùÅÄ
¡ÖËÍ¼«¿È¤½¤Î¤³¤È¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Îº¢¤«¤é¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤ÈÀ¤³¦¤Ï°ã¤¦¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏàÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼á¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ïà¼º¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼á¤Ë¤Ê¤ë¡£´°Á´¤ËÊø¤·ÀÚ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±Ô¤µ¤ò¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¤É¤¦ÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
3¥Ð¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¤¬4¥Ð¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÁÀ¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤¤¡½¡½¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤ÏÁª¼ê¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ê³ùÅÄ¡Ë
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀï¤¤¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¤¤¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï......¡£¥á¥¥·¥³¤Ï½ªÈ×¤Ë·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤Ï¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÀµ¤·¤¤Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤Ï¹â¤¤¤¬àÉÝ¤µá¤Ë·ç¤±¤ë¡×¡ÊÊÆ¥é¥¸¥ª¶É¡ØTUDN Radio¡Ù»Ê²ñ¼Ô¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä»á¡Ë
ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤â¼èºàÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¥Ç¥³¡¼¥·¡¼»á¡£ËÌÃæÊÆ3¥õ¹ñ¤Ç¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤À¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°30°Ì°ÊÆâ¤Ë7Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬B¥Á¡¼¥à¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏàÅÏ¤ê¤ËÁ¥á¡£ÆüËÜ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢GKÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¹¥¼é¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤È2¡¢3ÅÀ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ®½Å¤Ê¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇB¥Á¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤è¤Û¤ÉÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤Ï¼éÈ÷¤Ë²ÝÂê¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¹â¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¹¶·â¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¡ÊÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe Sporting News¡×µ¼Ô¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ç¥³¡¼¥·¡¼»á¡Ë
¸·¤·¤¤ÈãÉ¾¤¬Â¿¤¤²¤½£¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬26Ç¯WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤ëµ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¡©¡¡º¬µò¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡¡Îò»Ë¤ò¸«¤Æ¤âWÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï8¥õ¹ñ¤Î¤ß¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤â¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤È¤¤¤¦¿·À±¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÍèÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤¬¤É¤ó¤Êºö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ç¥³¡¼¥·¡¼»á¡Ë
¢£³«ºÅÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¼ý³Ï¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ
°ìÊý¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±Ìó75¡ó¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¤òÆ§¤á¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ï½é¤Î3¥õ¹ñ¶¦ºÅ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤È¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ç2»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢Ãæ2Æü¤Ç¤Î°ÜÆ°¡ÊÀ¾¢ªÅì¤ØÌó3400km¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÇÌó5»þ´Ö¡Ë¤ä»þº¹¡Ê¥×¥é¥¹3»þ´Ö¡Ë¤Î¤¢¤ëÃæ¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤ÇÃæ2Æü¤È¤¤¤¦»î¹çÆüÄø¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤º¡¢º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ïµ¤¸õ¤Î°ã¤¤¤äÉ¸¹â¤Î¹âÄãº¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ð¸³ÃÍ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
É®¼Ô¤â¼èºà¤òÄÌ¤¸¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ê¥á¥¥·¥³Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëËÌÊÆÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡Ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä»þº¹¡ÊÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤Ï16»þ´Ö¤Î»þº¹¡Ë¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¼£°Â¤¬°¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¥Æ¥ó¥À¡¼¥í¥¤¥óÃÏ¶è¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥´¥ßÈ¢¤¬Ç³¤ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿
¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼£°Â°²½¤â¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ê²ñ¾ì¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¤Î¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤â¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¤¹¤µ¤ó¤À¾õ¶·¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¡£
É®¼Ô¤Î½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ç·è¤·¤Æ¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³¹¤ò¾¯¤·Êâ¤±¤ÐÄÌ¾Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌôÊª°ÍÂ¸¾É¼Ô¤ä¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬°ìÄê´Ö³Ö¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ê¤µ¤Þ¡£Ìë´Ö¤ËÂç¤¤ÊÇúÃÝ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥´¥ßÈ¢¤¬·ã¤·¤¯±ê¾å¤·¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤âÁø¶ø¤·¤¿¡£
WÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢¸½ÃÏµ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ï´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£
¡Ö³«ºÅÅÔ»Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¾ð¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£¼Ö¼Ò²ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¤ä¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ê¤ó¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
Î×»þ¥Ð¥¹¤Ï½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑµÒ¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¤Î¤«¡£¼£°ÂÌÌ¤Çà¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥¨¥ê¥¢á¤â¤¢¤ë¡£·×²èÅª¤Ê°ÜÆ°¤¬É¬Í×¤À¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ç¥³¡¼¥·¡¼»á¡Ë
¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅì³¤´ß¤ÈÀ¾³¤´ß¤Çµ¤¸õ¤âÊ¸²½¤â°ã¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢µ¤²¹¤äÉ¸¹âº¹¤Ê¤É´Ä¶º¹¤Ï·ã¤·¤¤¡£6¡¢7·î¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤âÍë±«¤Ç»î¹çÃæÃÇ¤¬4»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âç²ñ±¿±Ä¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖYardbarker¡×µ¼Ô¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¯¥é¥ó»á¡Ë
Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÇÆüËÜ¤¬¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò²¼¤·Ìö¿Ê¤·¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÉñÂæ¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥É¡¼¥Ï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£µÕ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤À14Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï°ÜÆ°¤ä´Ä¶¡¢µ¤¸õ¤Î°ã¤¤¤Ë¶ì¤·¤ßÁá´üÇÔÂà¤·¤¿²áµî¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄË¾·î¡£¼éÈ÷¤Ë²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢192cm¤È¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹¶·âÎÏ¤ÏÌ¥ÎÏ¡£WÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢ÈëÌ©Ê¼´ï¤È¤Ê¤ì¤ë¤«!?
10·î¤Ë¤Ï10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¡¢¶¦¤ËÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë2¥õ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿à¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñá¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÅìµþ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì23Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï5°ÌÄÌ²á¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£
AÂåÉ½¤Ç¤Ï²áµî13ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î11¾¡2Ê¬¤±¤ÈÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¤»î¶âÀÐ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î¶âÀ±¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£ÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢à»Ë¾åºÇ¶¯á¤«¤é°ìÅ¾¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿·ª¸¶ÀµÉ×¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡AP¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¿¥¢¥Õ¥í