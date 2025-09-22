¤Ê¤¼¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÏÁªµó¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄŽ¢Èó¼«Ì±Ž£¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹¤¬¹Í¤¨¤ëÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¢£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¾¡¤ÄÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¥ï¥±
ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Áá¤¯¤âÁíºÛÁª¥ì¡¼¥¹¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£¿·ÁíºÛ¤Èº£¸å¤ÎÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ê¤ÉÀ¯³¦ºÆÊÔ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤¿¤¤¡£
7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÏÂç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢Í¿ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤â²þÁª22µÄÀÊ¤«¤é¾åÀÑ¤ß¤¬¤Ç¤¤º¡¢À¯¸¢ÈãÈ½¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶¦»ºÅÞ¤â¡¢²þÁªÁ°¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¤Ê¤ë3µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢º¸ÇÉ¡¦¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
´ûÀ®À¯ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë±¦ÇÉÅª¼çÄ¥¤ò¾§¤¨¤ë»²À¯ÅÞ¤ä¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤òÁÊ¤¨¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤òÆ°¤«¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÊÝºäÅ¸¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ÒÌ±ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¡×¤Ë»²²è¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤È¤âÀ¯ºö¤ÎÎ©°Æ¡¦·èÄê¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó92Ëü¿Í¤òÊú¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¯ºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÊÝ¼éÁØ¤«¤é¤â°ÂÄêÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë4´üÌÜ14Ç¯¤ò¿ô¤¨¤ë¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îµµ°æÍÎ»Ö¤¬¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÃæ¤Çµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÊÝºä»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¹ñÀ¯¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï8·î15Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÇÔËÌ
¡½¡½»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¡¢Í¿ÅÞ¤ÏÈó²þÁª¤â´Þ¤á¤Æ²áÈ¾¿ô¡Ê125µÄÀÊ¡Ë¤ò³ä¤ê¡¢»´ÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬²£¤Ð¤¤¤Î22µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚÊÝºä¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Á´¹ñ¤Ë32¤¢¤ë¡Ö1¿Í¶è¡×¤Î¤¦¤Á17Áªµó¶è¤Ç¶¦»ºÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÝ¼éÉ¼¤Î¿©¤¤¹ç¤¤¤âµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤¬Á´Áªµó¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉ¼¤òºï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶ìÀï¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ö¼Â¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¡¢ÌîÅÞ3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Í¸¢¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÈÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÏÆ±¼Á¡¦Æ±Îà¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¸ß¤¤¤ò¡Ö¡Ê1990Ç¯Âå¤Î¡ËÀ¯¼£²þ³×¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤ÎÀ¯¼£²È¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁªµóÁ°¤«¤éÁªµó¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÏ¢Î©¤Î±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢Î¾»á¤Î´Ø·¸¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Îº¹°Û¤è¤ê¤â¶¦ÄÌ¹à¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¹½ÁÛ¡×¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤
¡ÚÊÝºä¡Û¼«Ì±ÅÞ¤Ïµì°ÂÉôÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¡ÊÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌþÃå¤ÎÎò»Ë¤Ø¤ÎÄ´ºº¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¼«²õ¤¬¿Ê¤ß¡¢4È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁê¸ßÊä´°´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤â½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£ÂÎ¼Á¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«¸ø¤Ï²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤äË¡Ì³°Ñ°÷Ä¹¡¢·ûË¡¿³ºº²ñÄ¹¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î9¥«·î´Ö¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤À¯¼£¤Î·Á¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¸·¤·¤¤É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ø¿´¤Î¹â¤¤¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â¤Î°ú¤¾å¤²¤òÃæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬Â¿¿ô¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¿ô¤ÎÎÏ¤ÇµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Î¢¶âµÄ°÷¤Î»²¹Í¿Í¼Áµ¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À®²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¤âÀµÇ°¾ì¤À¤Ã¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×´ØÏ¢Ë¡¤Ï¡¢¼«¸ø¤È½¤Àµ¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ6·î¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Î¸¶°Æ¤ËÎ©·û¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²ºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤à·Á¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¯¼£²ÝÂê¤¬Í¸¢¼Ô¤ËÀµ³Î¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½°±¡Áª¤Ç¼«¸ø¤ò¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¤¿¸å¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¯¸¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ
¡½¡½¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¯ºö¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇÔ°ø¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÊÝºä¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Î¡¢¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Ï¶¦Æ®¤·¤Ê¤¤¤Çµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ¯ºö¶¦Æ®¤ò´è¤Ê¤Ëµñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¼éÇÉ¤Î»Ù»ýÁØ¤¬Î¥¤ì¤ë¤Î¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢ÌîÅÞ´Ö¤ÎÂÊÂ¤ß¤ÏÂ·¤ï¤º¡¢Í¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎË¡°ÆºÎ·è¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤È¤â¤ËµìÌ±¼çÅÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¤Û¤¦¤ÏÀÎ¤ÎÌ±¼ÒÅÞ¤Î¤è¤¦¤ËµìÆ±ÌÁ·Ï¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼ã¤¤¿·ÅÞ¡×¤Î²¾ÌÌ¤òÈï¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾ÅÞ¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤òÌ¾ÌÜ¤ËÀ¯ºö¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬·ûË¡²þÀµ¤È¡¢°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¡¢Ã¦¸¶È¯¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊÝ¼é·Ï´ó¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌîÅÄ»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Îº¬¸»¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¤Î¤ÇÃª¾å¤²¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¡×¤ÇÍ¿ÅÞÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÀ¯ºöÎÏ¤òËá¤¯
¡½¡½ÌîÅÞ´Ö¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝºä¤µ¤ó¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷»þÂå¤Ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¼ÒÌ±ÅÞ¡¦¿·ÅÞ¤µ¤¤¬¤±¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©Æâ³Õ¡Ö¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤é¤È¤âÀ¯ºö¤ÎÎ©°Æ¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÝºä¡Û»ä¤Ï1996Ç¯¤Ë¼ÒÌ±ÅÞ¤«¤é½°±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÂè2¼¡¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏºÆâ³Õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¡×¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¤ÎÍ¿ÅÞµÄ°÷¤È¤·¤ÆÀ¯¼£²È1Ç¯À¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¿ÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Èµì¼Ò²ñÅÞ¤¬¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÌî¹ç¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢É¾È½¤ÏÅö»þ¤â¤¤¤Þ¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¼«¼Ò¤µ¡×¤Ï4Ç¯È¾¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²ÃÆ£¹É°ì»á¤Ç¡¢¤³¤ÎÅö»þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï´ú°õ¤À¤Ã¤¿¡Ö²þ·û¡×¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÉõ°õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡Ö¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬¡Ö´±Î½·¿ÅýÀ©¡×¤òÃ¦¤·¤Æ¡Ö»ÔÌ±»²²è·¿¡×¤Ø¤ÈÃ¦Èé¤·¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤ËÀ®²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ñ²È¸øÌ³°÷ÎÑÍýË¡¡×¤È¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¡×¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¾ðÊó¸ø³«Ë¡¡×¤È¡ÖÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Â¥¿ÊË¡¡ÊNPOË¡¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¹ñ²È¼ç¸¢Åª¤ÊµìÍè¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¼ç¸¢¡¢»ÔÌ±¼ç¸¢¤òÂÐÃÖ¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1Ç¯À¸µÄ°÷¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢»³ºêÂó»á¤¬ºÂÄ¹¤À¤Ã¤¿Í¿ÅÞÀ¯ºöÄ´À°²ñµÄ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¹ñ²È¸øÌ³°÷ÎÑÍýË¡¤Î¸¶°Æ¤òÎý¤ëºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¡¢Â¾¤ÎµÄ°÷¤ä´±Î½¤È¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢»ä¼«¿È¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥óÀßÎ©»Ù±ç¡×¤ÎÀ¯ºö¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÄ¶ÅÞÇÉµÄÏ¢¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßË¡¡×¤òµÄ°÷Î©Ë¡¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¡¢2000Ç¯¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¼«¸ø¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢À¯ºö¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¹¥µ¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁ°¿Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Î¶õ½±¤Ê¤É¤ÎÌ±´ÖÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤ÎµßºÑ¤òµá¤á¤ëÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷Î©Ë¡¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎµßºÑË¡°Æ¤Î¿³µÄ¤âÄäÂÚ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Ì±´Ö¶õ½±Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÀïºÒ¸É»ù¤ä¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Î¤Ê¤¤¿Í¤â´Þ¤á¡¢¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î»Ù±çºö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÎ©·û¶¦»ºÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¦¥Þ
¡½¡½¶¦»ºÅÞ¤ÏÅìµþÁªµó¶è¤Î1µÄÀÊ¤È¡¢ÈæÎãÅöÁª¤¬2µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þÁª7µÄÀÊ¤«¤é3µÄÀÊ¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤¬Í¸¢¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÊÝºä¡Û»²±¡Áª¤Ç¤Î1¿Í¶è¤ò½ä¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¶¦»ºÅÞ¤Î¶¦Æ®¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¼«¸ø¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤¤¤¦À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤â¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¤ÎÌîÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ210¤Î¾®Áªµó¶è¤ÇÅý°ì¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¶¦»ºÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶Ïº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿·ãÀï¶è¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê·òÆ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï´íµ¡´¶¤«¤é¡ÖÎ©·û¶¦»ºÅÞ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÂ¦¤Ï¤½¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¦Æ®¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹µ¤¨¡¢¶¦»ºÅÞ¤¬¼«¼çÅª¤Ë¸õÊä¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»ÑÀª¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÞÌî¹¬ÃËÂåÉ½¡ÊÅö»þ¡Ë¤â¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö¶¦»ºÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Ã±ÆÈÀ¯¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¯¡¢ÌîÅÞ´Ö¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â1¿Í¶è¤ò¤á¤°¤ëÄ´À°¤ÏÃÙ¤ì¤ËÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µÚ¤Ó¹ø¤ÊÂÖÅÙ¤¬º£Æü¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÂàÄ¬¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î·ëÅÞ¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢17Ç¯¤Î½°±¡²ò»¶»þ¡¢Ì±¿ÊÅÞ¡ÊµìÌ±¼çÅÞ¡Ë¤¬´õË¾¤ÎÅÞ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤¬¡ÖÇÓ½ü¤ÎÏÀÍý¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤Î¹çÎ®¤òµñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²þ·û¤ä°ÂÊÝË¡À©¤Ø¤Î»¿À®¤ò¡ÖÆ§¤ß³¨¡×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢»ÞÌî»á¤é¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¬È¿È¯¤·¤Æ¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë·Á¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í¸¢¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤ÏÁªµó¤Î»þ´ü¤À¤±¤«
¡ÚÊÝºä¡Û»ÞÌî»á¤Ï¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢¿ô¹ç¤ï¤»¤äÌ©¼¼À¯¼£¤È¤¤¤Ã¤¿±ÊÅÄÄ®¤ÎÏÀÍý¤Ë¡Ö»ÔÌ±»²²Ã·¿¤ÎÀ¯¼£¡×¤òÂÐÃÖ¤µ¤»¡¢¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¤ê¤ËÁÊ¤¨¤Æ¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁªµó¤Î»þ¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂåÉ½Áª¤ÎÅêÉ¼¸¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¸¤ã¤¢Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¸¢¼Ô¤Î°Õ¸þ¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤ÞÀ¯¼£¤Î·Á¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»×¤¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¡¢1964Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¼Ò²ñÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿À®ÅÄÃÎÌ¦»á¤¬¡¢¼Ò²ñÅÞ¤¬¹îÉþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤3¤Ä¤Î¼åÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Æü¾ï³èÆ°¤ÎÉÔÂ¢µÄ°÷ÅÞÅªÂÎ¼Á£Ï«ÁÈ°ÍÂ¸¡½¡½¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ®ÅÄ3¸¶Â§¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¼£¼çÄ¥¤³¤½ÊÑ²½¤·¤Æ¤â¡¢60Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸ÂÎ¼Á¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦»ºÅÞ¤âÍ¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾å°Õ²¼Ã£·¿¤ÎÃæ±û½¸¸¢À¯ÅÞ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌµÅÞÇÉÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇÂÐÅù¤Ê¥è¥³¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»²À¯ÅÞ¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö»²²Ã·¿À¯ÅÞ¡×¤ÎÀ®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡½¡½»²À¯ÅÞ¤¬14µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÌö¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡£
´ûÀ®À¯ÅÞ¤¬¡ÖÀ¯¼£¤Î¥×¥í¡×¤È¤·¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÀ¯ºö¤òÀâ¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¡×¤ä¡Ö»²²Ã¤Î¥×¥í¥»¥¹¡×¤¬¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»²À¯ÅÞ¤ÏÅÞÈñ¤òÊ§¤Ã¤ÆÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¿¥¦¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡¦»²²è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¯ºö·ÁÀ®¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë»²²Ã·¿À¯ÅÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡×¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢²áµî¤ÎÀïÁè¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÉü¸Å¼çµÁÅª¤Ê¼çÄ¥¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤Ã¤¿¼Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤¬À¯¼£»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÏ©¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¡¢SNS¤Ë¾å¤¬¤ë¸ÀÀâ¤ä³¹¤ÎÀ¼¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ä¡Ö¤â¤Ã¤È¡ª¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¿È¶á(¤ß¤Â¤«)´¶¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾Ý¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬165ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡ÈÀÐ´Ý¸½¾Ý¡É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£ÀÐ´Ý»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÂ³¤¤¤Æ»²±¡Áª¤Ç¤âµÄÀÊ¤¬¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÀª¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÐ´Ý»á¤âÂåÉ½¤ÎºÂ¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ´Ý»á¤ÎÀ¯ºö¤Ï¶õÆ¶¤Ç¡¢ÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·»þÂå¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡ÖÍò¤ÎÌÜ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î°Ü¤ê¤«¤ï¤ê¤ÎÁá¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¯ºö¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤ÇÀ¯ºö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇÂÐÅù¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¤ÈSNS¤ÎÆ°²è¹¿¿å¤Ç¿·Á¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£À¤ÅÄÃ«¶è¤¬¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ»Ï¤á¤¿¤³¤È
¡½¡½ÊÝºä¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯¤ËÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë4´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö5¡ó²þ³×¡×¤ò¾§¤¨¡¢¹ÔÀ¯¤Î95¡ó¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤¬¡¢ËèÇ¯5¡ó¤À¤±²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀÀ©ÅÙ¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¡¢¤Ê¤É¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬´èÄ¥¤ì¤ÐÀ©ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡¢¼Ò²ñ¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê±ÊÅÄÄ®¤ÎÀ¯ºö¤¬°ìÊâ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÐÈæ¤«¤é¤¯¤ë¼Â´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢15Ç¯11·î¤ËÀ¤ÅÄÃ«¶è¤¬½ÂÃ«¶è¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡¢Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀëÀÀÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÀëÀÀ¤¹¤ë½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤¿Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎºÛÎÌ¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÀëÀÀ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·ûË¡¤äÌ±Ë¡¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Æ±Àº§¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤ÏË¡Åª¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀëÀÀ½ñ¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤ÏË¡Åª¤Ê¼Â¸úÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢²¿¤è¤êÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤¬º¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤êÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¼é·Ï¤Î¼óÄ¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âÍý²ò¤¬¹¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó530¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤ÎÁí¿Í¸ý¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Î92.5¡ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÀ©ÅÙ¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ±Ë¡²þÀµ¤Ê¤ÉË¡Åª¤Ê¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢LGBTÍý²òÁý¿ÊË¡¤È¤¤¤¦È³Â§¤Î¤Ê¤¤ÍýÇ°Ë¡¤ÎÀ©Äê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¯¤é¤Ù¤¿¤é¡¢¼êÁ°¤Î¼êÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌîÅÞ¤¬¤·¤¿¤³¤È
¡½¡½¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç»þ¤Ë¤â¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ÏPCR¸¡ºº¤Î³ÈÂç¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤ÏPCR¸¡ºº¤ò·Ú¾É¼Ô¤Ë¤â¹¤²¤ë¤È°åÎÅÊø²õ¤ò¾·¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´ð½à¤È¤·¤Æ¡Ö37.5¡î°Ê¾å¤ÎÈ¯Ç®¤¬4Æü´ÖÂ³¤¤¤¿»þ¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ´õË¾¼Ô¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤¬¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ÎÀìÌç²È²ñµÄ¤äÊ¬²Ê²ñ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿Èø¿ÈÌÐ»á¤Ï°ÅÃæÌÏº÷¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤³¦¤Ç¡ÖÈ¯Ç®4Æü°Ê¾å¡×Åù¤Î¸¡ºº´ð½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
À¤ÅÄÃ«¶è¤ÏÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀßÅù¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´°÷¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¿ÍÊ¬¤Î¸¡ÂÎ¤ò°ìµ¤¤Ë¸¡ºº¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¡¼¥ëÊý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸¡ºº¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÄÂ¼·ûµ×¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ê´¶À÷¸¦¤ÎÄñ¹³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¼£¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤µ¯¤³¤¹¤È¡¢»ä¤ÏÅö»þ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ´´Éô¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÆ°¸þ¤ä±Ñ°å³Ø»ï¡Ö¥é¥ó¥»¥Ã¥È¡×Åù¤Î¿·¤·¤¤ÃÎ¸«¤Ê¤É¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀìÌç²È²ñµÄ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢È¿±þ¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤Î¼ºÇÔ¤òÂÔ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦·×»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ»»Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Í¸¢¼Ô¤«¤é¸«È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤Û¤É¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯Ì³»°Ìò¤Î¤Û¤¦¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²â¤¬´Ø¤âÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢ÌîÅÞ¤Ï¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿À¯ºöÄó¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢´À¤ò¤«¤«¤º¸«Êª¡¦ÈãÉ¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÌîÅÞ¤Ë¤Ï¡¢À¯¸¢¤âÀ¯ºö¤âÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤ÏÈë½ñ¤¬3¿Í¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½°»²Î¾±¡¤ËÄ´ºº¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¾Æü¤«¤é2Æü¤Ç´ØÏ¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£Î©Ë¡¹Íºº¶É¤Ë¤Ï°ìÎ®¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤âÊÙ¶¯²ñ¤äÏÀÅÀ¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢³¤³°¤ÎÏÀÊ¸¤ò¹¤¯µù¤Ã¤ÆºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£À¤ÅÄÃ«¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¶èÄ¹¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
¡½¡½Á´¹ñÅª¤Ë±¦ÇÉ·Ï¤Î¿·ÅÞ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤ºÅÔµÄÁª¤ÎÆÀÉ¼¿ô¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤ò¼«Ì±ÅÞ¤È»²À¯ÅÞ¤¬Àê¤á¡¢»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Àè¥È¥Ã¥×¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼À¤ÅÄÃ«¶èÌ±¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¶èÄ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÊý¡¢»²±¡Áª¤äÅÔµÄÁª¤Ç¤ÏÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½¾Íè¤Î¡ÖÊÝ¼é¡×¡Ö³×¿·¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¼´¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤Ï¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤¬Á²¿ÊÅª¤Ê²þ³×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁµÞ¿ÊÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¯ºö¿ë¹Ô¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶èÀ¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î4²ó¤ÎÁªµó¤ÎÃæ¤Ç¡¢2´üÌÜ¡¢3´üÌÜ¡¢4´üÌÜ¤È¼«Ì±ÅÞ¿äÁ¦¸õÊä¤È¤Î°ìµ³Æ¤¤Á¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀ»Ù»ý¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢ÌîÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÎÂçÈ¾¤Î»Ù»ý¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÃæ¤ÇÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤¿Íý²ò¤È»Ù»ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£¤ÎÆÃÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÀ¯¤Ç¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤è¤¦¤¬¡¢ÅÞÇÉÀ¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¤À¯ºö¤ÇÀï¤¦¶èÄ¹Áª¤ÏÊÌ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¸Â³¦¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÁí³ç¤·¤Æ¡¢¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¤ÎÀ¯ºö·ÁÀ®¤ò¼Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÅÞ¤äÆâ³Õ¤Ø¤ÎÂÐ°Æ¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤äÃÏÊýµÄ°÷¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÀè¶îÅª¤Ç¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¯ºö¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼¡¤Î½°±¡Áª¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë
¡½¡½»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¡¢ÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©¤Ï±ó¤Î¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂ¿ÅÞÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢º£¸å¡¢À¯¶É¤Ï¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
93Ç¯¤Î¡ÖÈó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¡×¡¢94Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¡×¤ä09Ç¯È¯Â¤ÎÌ±¼çÅÞ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¡¢¹ñÌ±¿·ÅÞ¤Î3ÅÞÏ¢Î©À¯¸¢¤Ê¤É¡¢¤³¤Î30Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸ø¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÏÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤á¤°¤ê¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î±¦ÇÉ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î²ô¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢ÀÐÇË»á¤ËÂå¤ï¤ëÁíÍý¡¦ÁíºÛ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¡¢É¬Á³Åª¤ËÂ¿¿ôÇÉ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÏ¢Î©Æâ³Õ¤ÎÌÏº÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤âÂç¤¤Ê·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë·ûË¡¤â¸¶È¯¤â°ÂÊÝË¡À©¤âÂÅ¶¨¤·¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬À¯ºöÊÑ¹¹¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ä¡¢²¤½£¤Ç¤ÏÈ¿°ÜÌ±¤Ê¤É¤ò´ú°õ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡ÊÂç½°·Þ¹ç¼çµÁ¡Ë¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÆ±»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÊÀ¯¼£²ÝÂê¤Ê¤É¤òÃ±½ã²½¤·¡¢È¿°ÜÌ±¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë·Á¤Ç´ûÂ¸À¯ÅÞ¤äÀ¯¼£²È¡¢´ûÆÀ¸¢¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤äÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤¬¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÎÍò¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆüËÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÍò¤ÎÁ°¿¨¤ì¤¬Íè¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡×¤¬À¯¼£²ÝÂê¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤Ç²ÃÂ®¤·¤¿¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÎÂç¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÃæÆ»¤ò´Þ¤á¤¿¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤¬¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬¡¢¤½¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
----------
ÊÝºä Å¸¿Í¡Ê¤Û¤µ¤«¡¦¤Î¤Ö¤È¡Ë
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹
1955Ç¯¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔÎ©¿·½É¹â¹»ÃæÂà¡£1996Ç¯10·î¤Ë½°±¡µÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢2011Ç¯¤ËÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹¤ËÅöÁª¤·¤Æ¸½ºß4´üÌÜ¡£¼Ò²ñÌ±¼çÅÞÉû´´»öÄ¹¡¢ÁíÌ³¾Ê¸ÜÌäÅù¤òÎòÇ¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹ñ¤è¤êÀè¤Ë¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÅìµþ¿·Ê¹¡Ë¡¢¡Ø¡ÒÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¡Ó¤ÎÅÔ»ÔÀïÎ¬¡¡¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤ÈÀ¤ÅÄÃ«¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø88Ëü¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¡Ê¤Û¤ó¤ÎÌÚ¡Ë¡¢¡ØNO¡ª¤ÇÀ¯¼£¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¤»¤¿¤¬¤äYES¡ª¤Ç¶èÀ¯¤òÊÑ¤¨¤¿8Ç¯¤Îµ°À×¡Ù¡Ê¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
----------
µµ°æ ÍÎ»Ö¡Ê¤«¤á¤¤¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1967Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀìÂ°µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¬¡ÖÈÈ¿Í¡×¤Ê¤Î¤«¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»ÊË¡Êø²õ¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹ ÊÝºä Å¸¿Í¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È µµ°æ ÍÎ»Ö¡Ë