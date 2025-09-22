俳優の風間トオル（63）が21日に放送された日本テレビ「ネツダン!」（後2・00）に出演。幼少期の“貧乏エピソード”を披露した。

今回は「発掘!NEWスター 夢はあるけどお金がない人大集合」と題して放送された。「売れたい!」と強い願望を持つお笑い芸人や舞台女優らが登場し、現在の生活が紹介された。そのゲストの中に幼少期に貧乏だったという風間も出演していた。

部屋にクーラーがなく、夏には室温が42度となっていた舞台女優のVTRが流れた。その中で涼む時には冷蔵庫を開けて、一瞬の冷気を感じている姿があった。VTR後、MCの菊池風磨が「これ、風間さん、冷蔵庫なんて…貧乏の時、どうしてました?」と尋ねた。

これに風間は「冷蔵庫なんかないよね」と即答。冷蔵庫がなかった幼少期に「夏に友達が遊びに来て、牛乳を買ってきて。それが余って“あ、これ腐っちゃうな”と思って。魚屋さんで発泡スチロールもらって、土を深く掘ってそこに入れて土をかけて…」と牛乳の保存方法を明かした。

スタジオが驚きに包まれる中、お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子は「知恵だな」と感心し、菊池は「やり方がタイムカプセル」とツッコミを入れて笑いを誘った。