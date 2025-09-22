「給料泥棒」「小学校からやりなおせ」…製造工場で起こった、社内いじめ「つるし上げ」の実態

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。なかでも、働き方やキャリア観が変化している今、個々の価値観の間での些細な衝突がハラスメントに発展するケースが増えてきました。

今回は、製造業の現場で起きた社員いじめの事例をもとに、事実確認や懲戒処分の限界、そして再発防止策の必要性について考えていきたいと思います（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成したものです）。

「職場いじめ」の申告に人事部はどう対応する？

私は製造業A社の人事労務担当者であるTさんから、人事部あてに来たパワハラ被害の申告についてご相談を受けました。Tさんによれば、被害を訴えてきたのは工場勤務の社員Aさんで、内容としては工場内で長期にわたって工場長をはじめとする社員数名から職場いじめをうけているというものでした。

「Aの要望は工場長と自分をいじめていた社員たちの配置転換と懲戒処分です。これは応じなければならないものでしょうか？」

途方に暮れた表情のTさんに、私は必ずしもそうではないという旨の返事をしました。

「ご要望に応じるかどうかは結論を急ぐものではありません。大切なのは、まず事実を丁寧に確認することです。

暴行や傷害といった身体的な攻撃があれば、それだけで違法性が強く認められる可能性がありますし、そこまで至らない場合でも、心理的な負担を過度に与えるような言動であったかどうかを見極める必要があります。『単なる厳しい指導』と『違法なハラスメント』は、表面的には区別がつきにくいものだからです」

私は調査の進め方についても助言を加えました。

「まずはAさん本人と工場長、そして名前が挙がった社員についても一人ひとり事情を聞いてください。場合によっては周囲の同僚や目撃者からも話を聞き、メールやメモといった客観的な証拠を確認する必要もあります。双方の言い分だけでは判断できないことが多いからです」

さらに、懲戒処分をめぐる留意点を伝えました。

「仮にパワハラ行為が認定されたとしても、いきなり厳しい処分が適切とは限りません。まずは就業規則にパワハラの禁止や懲戒事由がきちんと明記されているかを確認し、処分を検討する際には、その行為の性質や態様、勤務歴や影響の大きさといった事情を総合的に考慮する必要があります。軽度の行為に対して重い処分を下せば、かえって不当と判断されてしまうリスクもあるからです」

Tさんは深くうなずきました。そこで私は最後にこう付け加えました。

「会社には従業員の安全に配慮する義務があります。調査に時間がかかる場合でも、Aさんの心身の状況によっては、工場長と指揮命令関係がない職務に転換するなどの措置も考える必要があります。

さらに結論が出た段階で、調査結果や対応方針をきちんとAさんに伝えることも大切です。対応を先延ばしにすれば、それ自体が会社の責任を問われることにつながりかねません」

発覚したいじめの事実「辞めろ」「給料泥棒」とも

Tさんは上司にもはかり、早急にヒアリングの場を作ることを約束して戻られました。そして約1週間後、実際に聞き取りを行った結果を教えてくださいましたが、結果はTさんにとってショックなものであったようでした。

「直接的な暴力こそありませんでしたが、Aにとってはかなり深刻な状況のように思います。Aをいじめていたというのは、工場長と同じ生産ラインの社員Bで、Aの作業スピードが遅いというのがいじめのきっかけになったようです。ラインの仕事はひとりの遅れが全体の作業能率に響くこともあって、工場内では”Aが足を引っ張っている”と見られていた状況でした」

Tさんの聞き取りによると、Aさんがおかれている状況は下記のようなものでした。

● Aの担当業務は特殊なスキルを必要としない、比較的容易な作業である。しかし、Aは過去に別の工程で頻繁に作業ミスを繰り返し、ラインを停止させてしまった経緯があり、その結果として今の工程に配置換えされている。現職に配置換えをしたあとも指導が必要な状態は継続している。

● Aは日常的に工場長から厳しい言葉を受けている。例えば「仕事ができない奴はできるようになるまで繰り返せ」、「こんな簡単な作業もできないなら小学生からやり直せ」といった言葉だ。直近では、聞き取り調査の前日の17時頃に「お前もう辞めろよ。いい加減迷惑かけてることを自覚しろ」と強い口調で言われていた。

● Aと同じラインには5名の社員がいるが、そのうちBは工場長に積極的に同調している。前日の工場長の発言の直後には、BがAに向かって「給料泥棒」、「なんでお前ここにいるの？」、「どういうつもりでここにいるんだよ」と畳みかけるように発言していた。

昼休みもAは一人で弁当を食べるのが常態化しており、周囲の社員が声をかけることはほとんどない。結果として、職場内でAが孤立する状況が日常的に固定化している。

Aさんに対して積極的にいじめに関与していたのは、工場長とベテラン社員の2名でしたが、その他の社員もAを輪に入れようとはせず、むしろ暗黙のうちに孤立を容認する空気が広がっていたようでした。

「無視されて当然」の空気

「工場長やBさんは、Aさんから指摘があった言動を認めていますか？」

「工場長は認めています。特に前日、『辞めろよ』といった事実はあるようです。しかし、それは口が滑ってしまったことで、本心ではないということでした。Bは給料泥棒とは言っていない、と発言を否認しています」

「なるほど。聞き取りの前日のことですから、他の社員の方の記憶には残っていそうですね」

「同じラインの社員と、隣のラインにいる社員から話を聞いたところ、確かにそのような発言があったそうです。ただ。どちらかというと発言そのものより、Bについては二人とも動作音が大きかったという印象が強いようでした。昨日Bが怒鳴った時は、わざと大きな音を立てていて、威圧しているようだったと。そういうことがよくあるようです」

「それが故意なのであれば、確かにパワハラとして該当しそうな事実ですね」

私の発言に、Tさんは深いため息をつきました。

「私も同感です。ただ、実際話を聞いていると、同じラインの社員以外もなんとなくAに対して反応が厳しいというか、冷たいような感じがするんです。ある種“そういう扱いをされても当然”というような空気があって……。

それだけではなく、A本人の態度も大きいように思います。今のところ聞き取れている範囲では、Aは『教えてもらって当然』という姿勢が強く、周囲がフォローしていることに気づいていないか、気づいていたとしても感謝を伝えることがないそうです。

Aの作業に遅れがあるのは事実で、その分の多くのカバーをBや他のラインの社員が行っていました。しかしAは申し訳なさそうにする様子もなく、感謝の言葉もない。そのため“自分たちが支えているのに、当たり前のような態度を取られている”と感じる社員が多く、結果的にAがいじめられてもある種当然であるかのような雰囲気が、職場に形成されてしまっているようです」

「なるほど。だからと言っていじめが許されるわけではありませんが……」

「おっしゃる通りです。ただ、Aもかなり強い不満があることは事実ですし、先生からご提案もいただいていたところでもありますので、Aには一度、工場長やBとは違う時間帯のシフトの作業に入ってもらうことにして、その間に会社としてどうするか処分を決めたいと思っています」

Tさんはまた結果を教えてくださることを約束してくださり、その日の面談は終了しました。

