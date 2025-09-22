【笑って共感】育児中のママの日常ショットに3千いいね！「日々これだよね？」「全家庭あるある」【ママリ】

【これぞ育児】3千いいね大共感！「日々これだよね？」ママの日常写真3枚

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ぴぴ@W双子☺︎🌷二卵性双子👦👦一卵性双子👧👧(@twindd7)さんの投稿です。わが子とのパワフルな日常を表す3枚の写真を投稿したところ、共感の声が寄せられました。

©twindd7

©twindd7

©twindd7

男の子ママ、日々これだよね？？🥹

どの写真もブレブレであり、激しい遊びっぷりを察することができます。わが子のパワフルな遊びに付き合うのは、なかなかな体力勝負ですね。



この投稿に「女の子でもこれに近い」「まじでこれ」「手に負えない」などのリプライが寄せられました。男の子でも女の子でも、パワフルで豪快な遊びに付き合うことは大変ですよね。一方、お子さんはとても楽しそうな様子。きっとお子さんにとってはこの瞬間も、楽しく幸せな記憶として刻まれていくのでしょうね。



ママの大変さに共感するとともに、親子の時間の尊さを感じられる素敵な投稿でした。

親切な5歳児、物騒なワードセンスに20万いいね

胡谷陽(@ebisdani)さんの投です。言葉を覚えている最中の子どもは、時々おもしろい言い回しで楽しませてくれますよね。一生懸命に話す姿はたのもしく、子どもらしい愛らしさも垣間見えることでしょう。



胡谷陽さんの5歳のお子さんは、お手伝い好きで親切。お手伝いを申し出てくれる時、少し独特な言い方をするそうです。うれしいけれど、ちょっと複雑な気持ちになる言い方とは？

うちにいる親切な幼児（5才）の手伝いを申し出てくれるときの台詞が



「楽にしてあげようか？」

お手伝いを申し出るときのワードは、なんと「楽にしてあげようか？」。確かに手伝ってくれれば、楽になるのは間違いではないです。ただ、ドラマや映画で悪役が口にするセリフのイメージが強いからか、ちょっと物騒な感じがします。「ここで楽になっていいのか…」という葛藤が生まれてきそうです。



この投稿に「どこで覚えてきたの」「事件のにおい」などのリプライがついていました。どういうきっかけでこの言葉を覚えたのか気になります。優しい気持ちにほっこりしつつ、物騒な言い回しに思わず笑ってしまうエピソードでしたね。

まだ「足」じゃない娘の「あち」に8万いいね

パピコ☺︎1y9m🦖+7m🎀(@papiko__0401)さんの投稿です。赤ちゃんといえば、ムチムチの手足がかわいいですよね。よくクリームパンに例えられたり、輪ゴムが止まっているみたいと表現されるほどです。



赤ちゃんの独特の体つきは、たまらなくいとおしいですよね。投稿者・パピコ☺︎1y9m🦖+7m🎀さんは、わが子のそれはそれはかわいらしい「あち」を見せてくれました。

©papiko__0401

これはまだ「足」ではなく「あち」だな…

わが子のムチムチの足を「あち」と表現したのは、なんとも的確な表現ですよね。赤ちゃんを前にすると、赤ちゃん言葉で話しかけてしまうことはよくありますが、それも納得できてしまうと思いませんか？こんないとおしい特徴的な体だと、いつまでも眺めていたいですね。



この投稿に「たまらんあんよ！」「むちむちあち」などのリプライが寄せられました。癒やし以外のなにものでもない、幸せな投稿に、ほっこりせずにはいられません。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）