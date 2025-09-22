4 特異な五感とセールスマン・宮沢賢治──山下聖美さんの宮沢賢治「再入門」【ＮＨＫ別冊100分de名著】

山下聖美さんによる作家・宮沢賢治への再入門 #4

なぜ大人は、宮沢賢治に惹かれるのでしょうか？



『注文の多い料理店』『風の又三郎』『雨ニモマケズ』『銀河鉄道の夜』……。『NHK別冊100分de名著 集中講義 宮沢賢治 ほんとうの幸いを生きる』では、文芸研究家の山下聖美さんが、賢治の波乱の生涯を追いながら、その作品の核心に迫ります。



大人だから知る「生きることの難しさ」や「人生の気づき」に触れるこの賢治再入門書より、第1講の全文を特別公開します。（第4回／全5回）

独特な五感

高感度のアンテナのような賢治ではありますが、これは、感性や感覚が普通の人間よりも飛び抜けている、ということでもあります。実際、賢治の五感は大変敏感で、特異なものでした。



中学を卒業した賢治が鼻の手術をしたことを先に紹介しましたが、だからでしょうか、嗅覚に大変敏感な側面もあったようです。



こんなエピソードが残っています。



生徒を伴って山に行きます。賢治さんは

「炭を焼いている臭いがする」と言う。しかしなんの香りも生徒には感じられません。

「そうですか」と答えていくうちに山の中の炭焼窯に到着します。

野路を行く。

「杏の花の香りがする」と言う。しばらくすると白い杏の花を見る。生徒は宮沢先生の感覚の鋭敏さのなみなみでないのに驚きます。



（佐藤隆房『宮沢賢治』）

食に対する嗜好もとても独特です。花巻農学校における教師の職を四年と数ヶ月で辞めた三十歳の賢治は、「本当の百姓」になること、そして農村における芸術の実践を目指し「羅須地人（らすちじん）協会」を設立しました。



農作業をしたり、近くの村へ農業指導や肥料相談に出向きながら、ときに賢治を慕ってやってくる者たちとレコードコンサートを開いたり、近所の子供たちを集めて自作の童話などを読み聞かせるという活動を行ったりしていましたが、ここにおける食生活の粗食ぶりがエピソードとして残っています。



ご飯は一度に炊けるだけ炊き、冬は凍ったものをそのままがりがりと食べ、夏は腐らないようにザルに移して井戸に吊るしていたとか、おかずは油揚げだけであったとか、味覚や食に対して、極度にストイックであった側面をのぞかせます。



聴覚も独特でありました。賢治は自然の「音」を敏感にキャッチし、聞き取ることができました。また、チャイコフスキーの交響曲をレコードで鑑賞した際、曲の中に「私はモスコー音楽院の講師であります」という言葉を聞き取ってしまったというエピソードも残っています。



視覚についても、賢治の童話のところどころにあらわれるめくるめく色彩と光の乱舞が特徴的です。例えば「銀河鉄道の夜」においては、作品に描かれる天の川は「けれどもだんだん気をつけて見ると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとほって、ときどき眼の加減か、ちらちら紫いろのこまかな波をたてたり、虹のやうにぎらっと光ったりしながら、声もなくどんどん流れ」、手首をひたせば「水にひたったとこが、少し水銀いろに浮いたやうに見え、その手首にぶっつかってできた波は、うつくしい燐光をあげて、ちらちらと燃えるやうに見えた」といいます。



これを賢治は「あやしいその銀河の水」と言っていますが、あやしく輝くのは天の川だけではありません。作品で描かれる銀河世界は独特な光彩に満ちています。「銀河鉄道の夜」は、賢治の特異な視覚表現の真骨頂であるとも言えます。



触覚についても賢治らしいエピソードが残っています。小学生のときに、友人の一人が荷馬車に指をひかれてしまった際、賢治はとっさに傷ついた指に口をあてて「いたかべ、いたかべ」と言いながら血を吸ったといいます。他人の痛みさえも自分の痛みと感じる賢治は過敏なまでの皮膚感覚をもっていたのではないでしょうか。



注目すべきは、彼は、これら五感を超えた感覚も発達していた、ということです。第六感的要素、すなわち霊感のようなものについては、例えば、二十四歳の若さで亡くなった愛する妹・トシが枕もとにあらわれたとか、山に登り寝ていたら二人の僧侶の亡霊があらわれたとか、自分の乗っているトラックを谷に突き落とそうとする「小人」を見たとか、様々なエピソードが残っています。



理想をもって現実を必死に生きる

こんなに感性が豊かな賢治であっても、生きている以上、現実を生きていかなければなりません。理想に燃えて設立した「羅須地人協会」の活動に挫折すると、その後、体調を崩し療養中の身となりながらも、農村の発展を願って、化学肥料の販売に邁進します。セールスマンとしての宮沢賢治の誕生です。



サラリーマンとして働くことになった賢治は、猛烈に仕事を行います。連日あるいは一、二日おきに、大量のチラシや肥料のサンプルを抱えて東北各地に出張、泊まりがけのこともありました。その働きぶりはワーカホリックそのものです。のちに日本中で有名になる「雨ニモマケズ」が人知れず、手帳に記されたのもこの時期でした。



それにしても、こんな生活が、病気療養後の身体にこたえないわけはありません。そもそも賢治は決して丈夫な身体の持ち主ではありませんでした。六歳のときには赤痢にかかり、十八歳で肥厚性鼻炎の手術を受け、さらに発疹チフスの疑いで入院を余儀なくされています。



疲労がたまりにたまった昭和六（一九三一）年九月、盛岡で開催された肥料の展示会に四日連続で赴き、三日後には仙台で一泊した後、その翌日には東京へと向かい、宿泊先で激しく発熱してしまいました。寝台車でかろうじて花巻に戻り、自宅でふたたび療養生活を余儀なくされます。すでにこのとき、賢治の身体は肺結核に冒されていたのです。



こんな病床においても、賢治は作品創作を続けます。未完の名作「銀河鉄道の夜」には、この世とあの世の境を走る銀河鉄道が描かれます。賢治はこの作品を自らの納得いくように仕上げることなく、昭和八（一九三三）年九月二十一日、三十七歳でこの世を去っていきました。晩年は病に苦しみながらも、最後の最後まで作品を描き続け、理想を求め続けた人生でありました。



本書『別冊NHK100分de名著 集中講義 宮沢賢治 ほんとうの幸いを生きる』では、



・宮沢賢治は何者か

・作品の「わからなさ」を読む

・いのちの「原風景」とは

・苦しみを生き抜くには

・未完成だから人間だ

・「ほんとうの幸い」を探して



という全6講義で、宮沢賢治の「人生の気づき」に迫ります。

※作品の引用は『宮沢賢治全集』（ちくま文庫）に拠り、適宜ルビを振りました。また、本書には、現在の人権意識では不適切と思われる表現がありますが、作品自体のもつ時代性ならびに文学性に鑑み、原文を尊重してそのままとしました。

著者

山下聖美（やました・きよみ）

１９７２年、埼玉県生まれ。日本大学芸術学部文芸学科教授、文芸研究家。日本女子大学文学部を卒業後、日本大学大学院博士後期課程芸術学研究科修了。博士（芸術学）。著書に『宮沢賢治を読む』『検証・宮沢賢治論』『宮沢賢治・『風の又三郎』論』（以上、Ｄ文学研究会）、『検証・宮沢賢治の詩１「春と修羅」』『検証・宮沢賢治の詩２「永訣の朝」「松の針」「無声慟哭」』（以上、鳥影社）、『宮沢賢治のちから』（新潮新書）、『マンガで読み解く宮沢賢治の童話事典』（東京堂出版）、『賢治文学「呪い」の構造』（三修社）、『女脳文学特講』（三省堂）、『大人のための宮沢賢治再入門』『ＮＨＫ１００分de名著 宮沢賢治スペシャル』（以上、ＮＨＫ出版）などがある。

※すべて刊行時の情報です。

