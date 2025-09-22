渓流釣りで魚と駆け引き！株式会社ワークマン・小濱英之社長の休日の過ごし方

「プロ職人」向けの作業服・作業用品専門店として、80年に開業したワークマン。アウトドア等でも使えるＰＢ商品の開発で、今や一般顧客からも高い支持を受ける。社長を務める小濱英之氏（56歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

代表取締役社長

小濱英之

69年、群馬県生まれ。高崎商科短期大学卒業後、90年にワークマン入社。商品部海外商品部長、執行役員および取締役スーパーバイズ部長などを歴任。ＰＢ商品の拡販や「ＷＯＲＫＭＡＮ Ｐｌｕｓ」「＃ワークマン女子」などの出店の責任者として関わる。19年４月より現職。

待ち遠しい時間を過ごすのも、また楽しい

アウトドアが好きで、トレッキングやキャンプなども行きますが、一番好きなのは釣りです。海釣りもしますが、やっぱり最高なのは渓流釣りです。春から秋にかけての解禁シーズンは、毎週のように行きます。

生まれ故郷の群馬には海がないので、川遊びをよくやりました。子どもの頃は釣りもしていましたが、中学高校は野球に熱中。

ところが就職したら、最初の部署のマネージャーが釣りが好きな人で。しかも、毛針を使ったフライフィッシング。子どもの頃、憧れだったんです。

難しそうだな、と思う一方で、あんな道具を使えたらいいな、と思っていて。誘われたので、すぐに行きます、と答えていました。以来ですから、もう35年くらいやっていますね（笑）。

釣りの楽しみは、やはり魚との駆け引きです。繊細な魚たちといかに向き合うか。あとは、釣り上げる瞬間の感触や高揚感。シーズンが終わっても、今年を反省したり、来年はこんなアプローチをしようと展望をあれやこれやと考えて準備をします。待ち遠しい時期を過ごすのもまた、楽しいんです。

釣るのは、主にイワナかヤマメ。冷たい水を好みますから、上流に行かないといけない。そうすると、車を置いた場所からかなり歩きます。３時間くらい山道を歩くこともあります。それこそトレッキングより歩く釣りもありますね。実際に釣りをやっている時間は、実は案外短かったりします（笑）。

自然豊かな片品村や尾瀬に行くことが多いですね。渓流釣りは、先に車で着いている人がいたら、それよりも上流に行かないのがルール。渓流魚はすごく敏感で繊細なので、人がジャバジャバ歩いたら、何時間が静かにしていないと出てこなくなってしまう。

だから、車が先にあったら場所を変えたりすることもあります。

早く着くのはとても大事なので、どうしてもここで釣りたい、となったら、午前３時前に家を出ることもあります。

釣りをする格好は、ほぼ全身ワークマンずくめです（笑）。

結婚するまで夢中になっていたバイクレース

釣った魚はリリースして、夕方には引き上げます。釣れないときもありますが、ダラダラと過ごしている日よりも、充実している。しっかり切り替えをして、翌週からの仕事に向かえます。やっぱり社長は明るく元気でいないと、ですから。

20代の頃は、釣りも楽しんでいましたが、それより夢中になっていたのが、バイクのレースでした。高校時代はバイクの免許を取るのが禁止されていて、卒業したらバイクに絶対に乗ると決めていました。

まず始めたのが、ミニバイクレース。群馬県の榛名にサーキットがあって、50ccのバイクで競う。それからロードレースをやるようになりました。

関東では、筑波がメインで、那須、富士、新潟の間瀬にもサーキットがあって、転戦して年間ランキングを決めるんです。実は125ccで、年間ランキング５位になったことがあります。

バイクに乗ることそのものが好きでしたが、レースだと自分とバイクが一緒になるような一体感がある。あとは、スピードの快感ですよね。

でも、28歳で結婚したとき、すっかりやめました。というのも、バイクレースはお金がものすごくかかるんです。

例えば、タイヤを３時間で新品に替えないといけない。サーキットは、ほぼ右回りですから、スピードレースでは片側がすぐに減ってしまうんです。そしてこれ、反対には履けないので、３時間で交換しないといけないんです。前輪も後輪も。

また、ブレーキパッドも常に替えないといけないし、エンジンを開けてガスケットやピストンを変えたり、と整備費用もかかる。なので結婚するとき、バイクを売って、もうやらないことにしたんです。

釣りとバイクって、正反対みたいに思えるかもしれませんが、バイクレースをやっている人で釣りをやっている人って、実は多いんです。サーキットでは、爆音でいつも鼓膜が刺激されるんですが、釣りでは静寂に包まれる。そういうギャップもいいのかもしれないですね。

今も毎週末のように釣りに行きますが、土曜か日曜のどちらかだけ。どちらかは、家族と一緒に過ごして、食事に行ったり、家のことをしたりしています。

家族で楽しめる新業態が人気

ワークマンは女性のお客様からも支持をいただけるようになり、「＃ワークマン女子」という新業態を推し進めたことは大きな話題にしていただきました。

おかげさまで女性のお客様はさらに増えましたが、従来の男性のお客様にも入りやすい店舗にするため、思い切って店名を「Ｗｏｒｋｍａｎ Ｃｏｌｏｒｓ」という名前に変えています。

女性向けの開発にも引き続き力を入れつつ、男性向けはよりカジュアルで普段使いしやすい製品を増やし、子供向けはラインナップを拡充して、家族で楽しめる店舗を目指しています。

「＃ワークマン女子」は、デザイン性も魅力に感じていただくことが少なくなかったんです。デザインもいいけれど、機能性もある。それを評価いただけた。

ただ、男性向けの商品は、従来のワークマンの商品を引き継いでいました。男性向けも、女性向けのようにできないか、という声をいただいていたんですね。

そこで、普段のシーンにも家族で着てもらえる快適普段着をコンセプトに、お店の名前も変えて展開することを考えたんです。

しかも、価格をできる限り抑える。そのために取り組みを進めたのが、加工貿易でした。これまでは、商品を縫製する工場に生地の手配もお願いしていました。そうすると工場には生地を買う資金が必要になるんですね。しかも、ワークマンからの入金は商品ができてからですから、タイムラグができる。

そこで、ワークマンが生地を買い取り、工場に送るようにしました。工場が手がけるのが縫製だけ。これで実は大きなコストダウンにつながりました。私も「これ、安すぎない？」とびっくりするくらいの価格を実現させています。

一方で、ワーク強靭化を宣言し、プロの職人向けの開発にも改めて力を入れています。安価だけれど、機能性もあってデザインもいい。そんな商品をさらに増やしています。

原点の商品力をしっかり再度アピールして、やっぱりワークマンはいいよね、とプロの職人さんに認められるようにしよう、と。夏の暑い時期でも、着ているほうが涼しいと感じられる新素材「エックスシェルター」を使った商品もその一つです。

また、新しい取り組みとしてスタートしたのが、EXILEのTAKAHIROさんとコラボレーションした新シリーズ「ZERO STAGE WORKWARE」です。ストレッチ性や吸汗速乾性、UVカット、帯電防止、透けにくさを備えて、サラサラとした触り心地の素材を使用したワークウエアのシリーズです。

客層は拡大しましたが、ワークマンを訪れたことのない方は多く、まだまだ挑戦の余地があると感じています。

社長の月曜日

いつも鞄に入れて必ず持ち歩いているのが、晴雨兼用の傘です。24年のワークマンの新商品でしたが、とにかく軽いんです。そして私は面倒くさがりなんですが、開くときはもちろん、閉じるときもワンタッチでできるというのが、なんともうれしくて。これで初めて「日傘男子」を体験することになったんですが、暑さがまったく違うことを知りました。まだまだ進化できるんじゃないか、と開発を担当する社員が奮闘中です。

私が京都に魅了される理由…キーコーヒー・柴田裕社長の休日の過ごし方