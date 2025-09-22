「わからなさ」で「問いかけてくる」宮沢賢治の魅力──山下聖美さんの宮沢賢治「再入門」#1【ＮＨＫ別冊100分de名著】

山下聖美さんによる作家・宮沢賢治への再入門 #1

なぜ大人は、宮沢賢治に惹かれるのでしょうか？



『注文の多い料理店』『風の又三郎』『雨ニモマケズ』『銀河鉄道の夜』……。『NHK別冊100分de名著 集中講義 宮沢賢治 ほんとうの幸いを生きる』では、文芸研究家の山下聖美さんが、賢治の波乱の生涯を追いながら、その作品の核心に迫ります。



全国の書店とNHK出版ECサイトで2025年10月まで開催中の「100分de名著」フェアを記念して、大人だから知る「生きることの難しさ」や「人生の気づき」に触れるこの宮沢賢治再入門書より、第1講の全文を特別公開します。（第1回／全5回）

イントロダクション

本書では、大人になった今だからこそ理解できる、宮沢賢治文学の醍醐味を紹介しながら、人間が生きるということについて考えていきたいと思います。



その際に必要なことは、想像力の解放です。様々なルールにがんじがらめになっている現実において、想像力は見えない檻に閉じ込められ、枯渇寸前となっていませんか？ 賢治の作品は、こんな私たちの涸れ果ててしまったかのように見える想像力を、大いに刺激することでしょう。想像の世界に決まりや罰則はありません。何でもありで、多種多様のカオスに満ちる想像力の、恐ろしいほどの自由を感じてみてください。



さらに大人の想像力は、現実世界を生きてきた経験をも内包しています。働くということ、男女の結びつき、世の中の理不尽さ、なくならない争い事……。酸いも甘いも噛み分けた大人になった今だからこそさらに広がる想像力を駆使して作品に接していただきたいと思います。



賢治自身は、自らの想像の世界を「イーハトーヴ」と命名し、「あらゆる事が可能」であり、「罪や、かなしみでさへそこでは聖（きよ）くきれいにかゞやいてゐる」と言いました。ここには、私たち人間の深部にある欲望や希望、衝動、善も悪も、喜怒哀楽も、等しく存在します。きれい事だけではない、すべてを含めて人生があるのだ、という大きな肯定の場こそが、想像の中であり、文学の世界です。こんな豊穣な場を舞台として、生きるとはどのようなことか、「ほんとうの幸い」とは何なのか、思いをめぐらせていくことにしましょう。



問いかけの文学

私たちは幼少期から、絵本やアニメ、または教科書を通して宮沢賢治の作品に親しんできました。大人になった今、賢治を読み直してみると、改めて様々なことを感じるはずです。「懐かしいなあ」「ちょっと不気味だな」「賢治も苦労していたんだな」「なんだか深い話だな」「悲しすぎる話ではないか」そして、こうも感じるのではないでしょうか。「正直言って、いまだになんだかよくわからないな」



実は、宮沢賢治という作家は、子供から大人まで、多くの読者をもちながらも容易にその本当の姿を見せてはくれません。謎である部分が非常に多いのです。



この謎こそ、私たち人間の真実なのではないでしょうか。私たちは自分ではよくわからないままこの世に生まれ、いつ死ぬかわからない人生を送っています。なぜ自分がこうして生きているのか、それは誰もが追求しようと試みながらも、解きがたい問題であります。



人間の存在とは何なのか、神様とは何なのか、宇宙とは何なのか。古今東西の学問や芸術はすべて、こうした謎に直面しもがいた足跡と言えます。賢治の作品もまた、こうしたありとあらゆるものの存在の謎へと読者をいざなう大きな力をもっているのです。つまり、賢治作品は私たちに「わからなさ」を提示しながらいろいろなことを問いかける文学であると言えます。



賢治作品はこんなことも問いかけます。



「けれどもほんたうのさいはひは一体何だらう」

（「銀河鉄道の夜」）

「ほんとうの幸い」とは何でしょうか？



本書ではこの問題を探求した宮沢賢治という作家について、その生涯や作品を紹介していきたいと思います。突き抜けた感性をもつ天才であった賢治の不思議な作品を読むことは驚きの連続であり、みなさん自身の感性に新鮮な刺激を与えてくれるはずです。また、作品の謎を探求することは、みなさん自身の、実は謎に満ち、喜びも哀しみもいろいろなものを内包し進んでいく人生そのものを、深く考えていくことへとつながっていくでしょう。



宮沢賢治の文学に接しながら、ぜひ、人間という存在の謎に向き合ってみてください。あわただしく、せわしなく、功利的で、窮屈であるとさえ感じられる現実生活の中で、ふと立ち止まり、何かを深く考える。文学は早急で浅はかな答えを要求しません。解決できない問題や矛盾を抱えながら考え続ける。これが文学を読むことの醍醐味であり、人生を豊かにする行為であるのです。



本書『別冊NHK100分de名著 集中講義 宮沢賢治 ほんとうの幸いを生きる』では、



・宮沢賢治は何者か

・作品の「わからなさ」を読む

・いのちの「原風景」とは

・苦しみを生き抜くには

・未完成だから人間だ

・「ほんとうの幸い」を探して



という全6講義で、宮沢賢治の「人生の気づき」に迫ります。

