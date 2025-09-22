【太平洋戦争】「望」か「熱望」かは関係ない…意外と知られていない「特攻隊員」を選ぶ基準

「戦後80年」の今年の夏は、例年にも増して「あの戦争」を振り返る書籍の刊行が目立った。「戦争の悲劇を決して忘れてはならない」というフレーズを毎日のように耳にしたが、「忘れてはならない」もなにも、まずきちんと「知る」ことから始めないと、知らなければ忘れることさえできない。――そんなわけで、今夏発行された太平洋戦争関連書籍のなかから、「知る」ために読むべき本を2冊、2度にわたって紹介しようと思う。まず1冊めは、2024年に放送されたNHKスペシャルをプロデューサー自ら書籍化した、『“一億特攻”への道 特攻隊員4000人の生と死の記録』（大島隆之／文藝春秋）である。

大きな反響を呼んだNHKスペシャル

NHKスペシャル『“一億特攻”への道 特攻隊員4000人の生と死の記録』は、2024年8月17日に放送され、大きな反響を呼び、制作にあたった大島隆之氏は芸術選奨新人賞を受賞した。じっさい、近年の戦争関連番組としては稀にみる、緻密な取材と膨大な資料分析をもとにした力作であったことは間違いない。今回、紹介するのは番組を大島氏自らが書籍化したものだ。

大島氏は1979年、東京都生まれ。いままさに油の乗り切った働き盛りのテレビ制作者だ。東京大学文学部歴史文学学科を卒業後、2002年よりNHKエンタープライズのディレクターとなる。

じつは私は大島氏とは旧知の間柄でもある。人に紹介され、「特攻隊の取材をしたい」と、当時生存していた元海軍搭乗員の紹介を頼まれて初めて会ったのが2006年、大島さんが27歳の年だった。

以後、何人かの当事者を紹介し、時に衝突して絶交状態になったり、仲直りして戦時中、日本軍の一大拠点であったラバウル（パプアニューギニア・ニューブリテン島）を共に旅したりしながら要請があれば番組に協力。気がつけば19年以上の付き合いになっていた。

私が零戦搭乗員を含む戦争体験者の取材を始めたのが1995年だから、大島さんとは11年しか違わないのだが、人の寿命を考えるとこの11年は致命的な差であったとも言える。その間に生存する当事者は半数以上が亡くなってしまっていたからだ。

そこで大島さんは、当事者だけでなく遺族の取材にも力を入れ、日本中に散在する遺族を訪ね歩いては、故人のことを憶えている夫人や兄弟から貴重な話を聞きだした。

番組制作の手法も、2013年、ラバウルに一緒に行ったときの『零戦〜搭乗員たちが見つめた太平洋戦争〜』（ATP賞大賞受賞。同名の書籍を大島さんと私の共著として講談社／講談社文庫より刊行）では、再現ドラマを多用し、見る人をして泣かせようという意図が前面に出ているように感じたが、それから10年以上、『“一億特攻”への道 特攻隊員4000人の生と死の記録』では新たに、特攻隊員全員の出身地を日本地図にプロットすることで、特攻がいかに広まっていったのかなどが一目瞭然に伝わる工夫が凝らされた。

番組の構成も、盛り上げて泣かせようとするよりもファクト（事実）の積み重ねで、最終的に見る人の涙腺を崩壊させるような仕掛けがしてあったり、相当洗練されてきている。

大島さんは、初めて会ったときには一ディレクターに過ぎず、自分の作りたい番組のために自腹を切って、志を同じくするカメラマンの金沢裕司さんとともに日本中をまわっていたのが、やがてプロデューサーとなり、いまはシニアプロデューサーとなって、番組制作の決定権を握るにいたった。

ただ、プロデューサーの肩書になると、ほかの番組のことも見ないといけない。しかも自分で企画を出し続けなければ番組制作から離されてしまうので、自分の企画を提案することは続けているという。

当人以外は知ることのなかった人間ドラマ

さて、『“一億特攻”への道 特攻隊員4000人の生と死の記録』は、素晴らしい番組であった。大島さんは、番組放送直後のSNSで次のように書いている。

〈特攻というと、それを命じた軍がいかにひどかったかとか、命じられた隊員がどれほど辛い思いをしたかとか、僕たちはそういうことを語りがちだけれど、それに留まっていては、結局、叩きやすいところを叩いて溜飲を下げているだけ、やった気になっているだけなんじゃないか、戦争の現実を伝えきれていないのではないか、と自戒を込めて思い続けてきました。

今回の番組で描こうとしているのは、特攻を「国民」がどう後押ししたのか、つまり、僕たちの祖父母の世代の責任のようなものです。そして、それを見ていく中で感じるのは、僕もその中にいたら同じようなことをしてしまっただろうということです。そこから、何を学んでいけるのか。今回も全編、自分の言葉で、ナレーションで語らせてもらいました。〉

国立公文書館から新たに発見された各海軍航空隊の特攻志願者の名簿をはじめ一次資料を駆使しつつ、これまでに撮りためた当事者の映像、残された人たちのインタビューを巧みに組み合わせ、特攻隊員の出身地のプロットで視覚的なわかりやすさをも実現しながら、テンポよく話が進んでいく。

「故郷の熱狂」、「隊員たちの最期」、「家族に届いた遺書」、「熱望」「望」「否」、「そして“一億特攻へ”」……一次資料と当事者の話を織りなすことで見えてくるものもあるし、これまで当人以外は知ることのなかった人間ドラマが浮かび上がってきたりもする。

本書は、基本的に番組の内容を踏襲しているが、加筆された部分もあり、本だけを読んでも多くのことを知ることができる。もし番組を見る機会があれば、併せて読むとこれ以上ないテキストとなるだろう。

詳細についてはネタバレになるので多くは触れないが、番組中、私がインタビューを受けた部分について紹介しよう。

特攻隊員の選ばれ方

大島さんから、「国立公文書館で各航空隊から海軍省人事局に送られた特攻志願者名簿が出てきたんですが、『熱望』と書いているのに特攻に選ばれなかった人が多くいるいっぽうで、『望』と書いた人のなかからかなりの人が選ばれている。これをどう読み解くか、特攻隊員の選抜のやり方についてコメントをもらえませんか」と連絡があったのが2024年の初夏のこと。

カメラが回る前で元山海軍航空隊の資料を見せられると、ざっと目を通しただけでその理由がわかった。特攻隊員に選ばれたか選ばれなかったかは、志望の程度ではなく「海軍の成績」だった。ひと目見て、大島さんに、

「成績ですね」

と即答したのを憶えている。

私の「愛読書」とも呼べる一次資料のなかに、「海軍辞令公報」がある。文字通り、軍人の進級や転勤について時系列でこと細かに記した書類で、各年度分があるのだが、たとえば同期生が進級する場合の辞令の場合、必ず名前は「五十音順」でも「いろは順」でもなく、海軍での成績順（席次順）に記される。

つねに指揮権を明確にしないといけない軍隊にあっては必要なことだが、訓練中は教えたこと全てで試験が行われ、最終的に同じ階級の同期生であっても、その席次が上位の者が下位の者を指揮することと決まっていた。これは戦闘のときだけでなく、日常生活においても、士官室（分隊長以上が入る公室）、士官次室（ガンルーム＝若手士官の公室）での席順は、食事の時もふくめ成績順（先任順と呼ぶ）に並ぶ。好きな席に座ることはできなかったのだ。

いきおい、食事の配膳や士官の世話をする従兵も、士官の先任、後任をきちんと頭に入れておく必要があった。ただそれも、勤務中に席次が上下することがあるから、辞令公報が出るたびに情報をアップデートする必要があった。これは出身大学の格は関係なく、あくまで海軍での成績である。

そして戦後も、戦友会というのは軍隊の延長だから、私は、元零戦搭乗員の戦友会のお世話をする中で、懇親会の席順も、記念写真の並びも、1．最優先はご遺族、2．「軍人」社会は現役優先なので、米軍や自衛隊からのゲストがいれば、同階級ならそちらが上座、というルールを守った上で、辞令公報を見ながら先任、後任を間違えないように注意していた。

そこを間違えると、戦後半世紀以上が過ぎても揉める元となった。それを毎年やっているから、元士官のだいたいの席次は頭に入っていたのだ。

「熱望」しても選ばれなかった理由

特攻隊志願者名簿に記載された名前には、戦争を生き延び、私がよく存じ上げている人も多い。そして「熱望」と書いた人でも、たとえば飛行専修予備学生でいえば、5000人近い同期生のうち、辞令公報の1ページ目、2ページ目、つまり上から数パーセントの最上位に名前のある人はまず選ばれていない。逆に、成績が中から下の人もあまり選ばれない。

「敵艦に命中するには操縦技倆も大切だ。なるべく上位の者を出したいが、しかし成績最上位の者は教官として残し、後進を育ててもらいたい。そして空戦で技倆を発揮してほしい」

というのが、海軍の考えであっただろうことは、志願者名簿とじっさいに選ばれた人を対照するとよくわかる（ただ、それに当てはまらない部隊もある。それは本人の操縦適性や家族構成を考慮したのだろう）。

「熱望」ではなく「望」とした人のなかには、ほんとうは志願したくなかったが、人に後ろ指をさされたくない。そこで、なるべく目立たないよう小さい字で「望」と書いたという人も知っている。だが、部隊から海軍省に一覧表が送られた時点で字が大きいも小さいもなくなるから、「望」は志願したものとして扱われる。単に「望」「否」の二者択一でなく、その上に「熱望」を入れたことで、

〈「望」と書いておけば消極的な姿勢を汲み取って選ばれないのではないか、という気持ちが働く余地が生まれる。「否」と書かなかったことで、後ろ指をさされず、メンツも保てる。一方、海軍の側とすると、形の上では、「望」はあくまで本人が「志願」したと受け取ることができた。〉

と、大島さんは解説している。

「ほんとうのこと」に目を向けて

問題は、志願はしたものの選ばれなかった成績中位、下位の人たちだが、この人たちはよほど操縦適性がよくない限り、実戦部隊では搭乗配置から外されていた。私の手元に第二一〇海軍航空隊の編成表があるが、それを見ると、成績中位、下位の予備学生出身士官は、たとえ操縦訓練を受け、搭乗員の資格があっても出撃編成には加えられず、「飛行場中隊（爆撃でできた穴を埋めたり、飛行場を整備する現場監督）」「機銃小隊長（対空機銃の指揮官）」などに回されてしまっている。

ただ、そうやって搭乗配置がもらえなかった人のなかにも、孫に「おじいちゃんは特攻隊員だった」「零戦のパイロットだった」と言っていた人もいた。気持ちはわかるが、「正しく歴史の事実を伝える」ことの難しさも同時に感じる。ただ、特攻隊に選ばれなかった成績が中の下の搭乗員のなかにも、夜間戦闘機の搭乗員となってB-29の邀撃に活躍した人もいるから、なにごとも一概には言えない。

生成AIが発達した昨今、YouTubeなどを見ても当時の写真に着色したり、静止している写真を動かしたり、笑顔にしたり、そんな「つくりごと」を事実のように拡散する配信者が増えてきた。

お涙頂戴的に、出典不明や改竄、創作された特攻隊員の「偽遺書」を配信する輩もいる。だが、「反省」も「感動」も、「戦争を知る」ことも「語り継ぐ」ことも、全ては事実の上にのみ成立する。ライトノベル的な書き物や映像作品もふくめ、誤った歴史を拡散する者の多くは、「戦争に興味を持つきっかけになれば」と言うが、ウソに満足した人が「ほんとうのこと」に目を向けることはまずない。これはこの数十年の流れを見ていればわかることだ。

人間はウソにも作りごとにも感動してしまう生き物である。だからこそ小説や映画、芸術一般が成り立つわけで、そのこと自体を否定することはできないけれど、少なくとも太平洋戦争については、ウソや創作で話をつくることが無条件に許されるほど歴史はまだ乾いていない。

大島さんのような、ファクトのみを地道に積み重ね、ファクトによって感動を呼ぶ制作者があと何人かいれば、視聴者離れがいわれるテレビ界にも一筋の光明が差すのではないだろうか。

太平洋戦争や特攻に興味を持った人は、生成AIやラノベではなく、まずはこの本『“一億特攻”への道 特攻隊員4000人の生と死の記録』を読んでほしい。史実のもつ重み、そして戦ったのも、残されたのも、いまを生きる私たちと変わらない感情をもつ「人間」だったのだということが、確かな裏付けとともに胸に迫ってくることだろう。

玉音放送の翌日に割腹した「特攻の父」とは対照的…「特攻」採択の責任者が放った「無責任な言葉」