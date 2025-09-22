山形を横断する「過酷な国道」新たなバイパスが開通へ！ 庄内〜最上間の「超貴重ルート」 酒田市内が快適に 「安田バイパス」10月に全通

酒田市内の住宅地を回避

秋田県と山形県を結ぶ国道344号のうち、「安田バイパス」が2025年10月4日15時に開通します。

一体どのようなバイパスで、開通したらどう便利になるのでしょうか。

国道344号「安田バイパス」（画像：山形県）

国道344号は、秋田県南部の湯沢市から山形県の酒田市を結びます。

途中までは東北を縦貫する国道13号（羽州街道）と重複。快適なバイパスでJR奥羽本線と沿うような形で南下して金山町まで行き、進路を西に変えて真室川を経由。

真室川からは徐々にカーブが増え、酒田市との市境ではヘアピンカーブが連続する難所「青沢越」を通過し、鳥海山の南側、出羽山地を通って酒田市まで抜けています。

山形県を横断するルートは急峻な地形から非常に少なく、たった4路線しかありません。344号は庄内と最上を結ぶ貴重な東西軸となっています。

山岳区間を抜けると344号に沿ってポツポツと住宅地などが広がり、付近の生活車両も混じり、交通量が増えていきます。

今回開通する安田バイパスはちょうど山岳をクリアした先から、日本海東北自動車道の手前までの約3.1km。

旧道では線形がよかったものの、道幅が狭く通学する児童など、沿道を通る歩行者にとっては非常に危険だったといいます。

今回のバイパスは、ちょうど酒田市安田や上野曽根の住宅地を回避する形で現道に合流。

これにより、生活住民の安全が守られるとともに、緊急時に有効なネットワークにもなり、地区内の交通安全や生活環境の向上が期待されるということです。

なお、2026年度にかけても引き続き整備され、防雪柵の設置などが行われる予定です。

ちなみに国道344号は2024年7月の豪雨災害により、青沢越で土砂災害が発生。通行止めとなっています。現在災害復旧工事が行われており、2025年11月末に開通する予定です。