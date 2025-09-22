女優の山本舞香が義理の兄である、ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａの愛犬「ＳＵＳＨＩ（すし）」とのショットを公開し話題を呼んでいる。

山本は２２日までに自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「ＳＵＳＨＩ 女同士仲良くしような。」とコメント。ＳＵＳＨＩに顔を寄せ、じゃれ合う自然体な姿を披露した。

この投稿にファンからは「ＳＵＳＨＩちゃんはほんと可愛いね ＴａｋａのＳＵＳＨＩちゃん可愛いわぁ」「おーおーよッＳＵＳＨＩちゃん！仲良しなんやね」「Ｓｕｓｈｉちゃんも家族ぐるみのお付き合い ステキなｆａｍｉｌｙ」「どっちも可愛いすぎるぅ〜」「めっちゃかわいい なかよちだね まいかちゃんの笑顔最高」「このツーショットが見れる日が来るとは」などの声が寄せられている。

山本は昨年１０月にロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏとの結婚を発表。Ｈｉｒｏは森進一、森昌子元夫婦（２００５年に離婚）の三男。３兄弟で、６歳年上の長男はロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａの音楽一家。