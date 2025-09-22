なぜ「新浪事件」はサントリー創業家にとって「千載一遇のチャンス」だったのか

将棋の名人が勝つために駒を惜しまぬように、経営の鬼もまた企業の未来を守るためなら功労者を切る。血で結ばれた一族はかくも恐ろしい。

「プロ経営者」新浪剛史氏を巡る騒動

「ぼくは新浪さんをずっと長い間存じ上げているし、彼のエネルギー、国際感覚、あるいはいろんなことに興味を持つ力、そういうところを昔から素晴らしいなと思っておりました」

サントリーホールディングス（以下・サントリーHD）会長の新浪剛史氏が9月1日、辞任した。その新浪氏について過去にこんなコメントを発したのは、ほかならぬ新浪氏を同社に招き入れた創業家会長の佐治信忠氏だった。

2014年6月、大使館や高級マンションがひしめく東京・港区の一等地にして、ひときわ豪華な赤レンガ調の自宅前で取材に応じた佐治氏は、当時、ローソン会長だった新浪氏をサントリーHD社長に抜擢するトップ人事を発表した。

その日はどこかで祝杯でも挙げていたのだろう。午後10時ごろ、ほろ酔い加減で帰宅した佐治氏は饒舌にこう語ってみせた。

「ローソンという大きな会社の経営を担っておられたわけですから、私が頼んでも『はい、そうですか』というわけにはいかなかった。何年も前から彼を待っていたのです。彼の能力はすべてにおいてサントリーの成長に必要だと考えてのことです」

新浪氏の早すぎる解任

新浪氏を「三顧の礼」をもって迎えたこと、慶應義塾大学の後輩でゴルフ仲間であること、大胆に飛距離を稼ぐ新浪氏の経営スタイルに共鳴したこと。佐治氏は筆者の前で新浪氏を絶賛し、社長就任に応じてくれた喜びを語った。そして、この期待に新浪氏は見事応えてみせた。

こうして始まった二人の蜜月だったが、あれから11年を経た9月1日、新浪氏は突如、辞任を迫られる。非合法の大麻由来のサプリメントについて福岡県警の家宅捜索を受けたからだ。

逮捕されたわけではない。違法薬物を所持していた証拠も出ておらず、新浪氏は「潔白」を主張した。それでも、佐治氏の決断は早かった。「誠に残念である。その一言に尽きる」と語ると、新浪氏をばっさりと切り捨てた。

「骨肉の争い」は避けてきたが……

現職会長が被疑者となり、仮に逮捕されれば、サントリーブランドそのものが地に落ちかねない。

「警察の捜査対象になっている」という新浪氏の話に危機感を抱いたのは、彼を招いた佐治氏本人だった。8月26日、佐治氏は取締役会を招集し、新浪氏から事情を聴きとる。すると28日には、新浪氏に辞任を求めることを全会一致で決めた。

家宅捜索から2週間足らずで断行されたトップ解任人事。サントリーHD取締役会の決断は、企業統治に造詣が深い識者からも絶賛されている。

弁護士の牛島信氏が言う。

「グループ企業265社、4万1000人超の従業員を抱える巨大企業の会長が警察の強制捜査の対象となった事案に対して、取締役会が迅速に反応した。極めて適切だった」

佐治氏が功労ある新浪氏を冷酷に処断した背景には、サントリー創業家が4世代・126年にわたり築き上げてきた「血の結束」があった。

サントリーHDの起源は大阪の両替商の息子・鳥井信治郎が1899年に興した鳥井商店にさかのぼる。日本人好みの洋酒を開拓し、1907年に発売した「赤玉ポートワイン」は大ヒットし、'23年にはジャパニーズ・ウィスキーづくりに乗り出した。

信治郎の次男で親戚の養子に入った佐治敬三が2代目社長に就くと文化事業とビール事業に乗り出し、サントリーは一躍日本の総合飲料メーカーのリーディングカンパニーとなった。

3代目・鳥井信一郎を経て、'01年に4代目社長に就いたのが敬三の長男・佐治信忠氏。そして、5代目・新浪氏を経て、今年3月に6代目の社長に就いたのが信一郎の長男・鳥井信宏氏である。

創業者の信治郎は、晩年、毎週のように孫たちを自宅に招き、握手を交わしたという。孫世代にも結束を誓わせた信治郎の思いの結晶が一族の資産管理会社「寿不動産」だ。同社は、サントリーHDの株式の9割を保有するオーナー会社であり、現在、佐治信忠、鳥井信吾（サントリーHD副会長）、鳥井信宏の各氏が代表権を持っている。こうして一族は骨肉の争いとは無縁の経営を続けてきた。

新浪氏の役割はすでに終わっていた

そんなサントリーHDに全くの外様である新浪氏が社長として招かれたのは、佐治氏が会長兼社長として世界戦略に乗り出したからだ。

M＆Aを事業戦略の柱としていた'14年、佐治氏は米ビーム社を1兆5000億円という空前の巨費を投じて買収し、サントリーは北米市場への足掛かりを得た。そのトップセールスで大きな役割を果たしたのが新浪氏だったのだ。結果、業績は急拡大し、売り上げは10年前の1・5倍の3兆円規模に、営業利益も2・5倍の約3290億円に達した。

プロ経営者・新浪氏の功績は計り知れないが、その実、佐治氏が外様社長を招いたのにはサントリー独特の深謀があったのは言うまでもない。新浪氏が社長に招かれたのは、当時上場子会社のサントリー食品インターナショナルの社長に就いたばかりで、まだ48歳だった鳥井信宏氏の育成にその主眼があった。佐治氏は当時、信宏氏についてこう語った。

「経験も足りないし、今すぐ私の跡を継ぐわけにはいかない。新浪さんに教えてもらい、鳥井信宏がどれだけ成長していくかという話でもある」

佐治氏の思惑通りに事は進み、信宏氏は新浪氏と二人三脚で事業を盛り上げ、今春、想定通りに社長に就任した。だが、それだけではない。創業家はすでにその後も見据えている。

'24年にサントリーHDの執行役員に就いた佐治清三氏は、信忠氏の腹違いの妹の長男で、2代目・佐治敬三の孫にあたる。元は「堤」姓である清三氏は'15年に祖母のけい子氏、つまり敬三の妻の養子となった。結束した一族によって脈々と経営を引き継ごうという同社において、新浪氏はすでにその役割を終えていたのだった。

サントリーHDの幹部は、こう語る。

「問題は新浪さんの処遇だった。彼を弟のようにかわいがり、経営を任せていた佐治会長にとって、新浪氏をどこで、どのように勇退させるかが、大きな課題でもあったのです」

「新浪切り」のチャンスと捉えた

新浪氏は'23年に経済同友会の代表幹事となる以前にも、45歳定年制の推奨など、意見を二分する政治課題についての発言を繰り出していた。消費者を相手にするサントリーは、新浪発言に振り回されるようになっていた。

佐治氏は功労者である新浪氏に報いようと、自身と同じ代表権のある会長職に就ける。しかし、二人の会長体制は誰の目にも奇異に映り、新浪氏の処遇への苦悩がにじんだ。疑惑は、そんなときにもたらされたのだ。創業家にとって「千載一遇のチャンス」と映ったに違いない。

佐治氏は、社長の鳥井氏に「説得はお前に任せた。新浪さんとお前が協議しろ」と辞任要請を託した。一族に関わる問題を解決できるかどうかを問う、試金石のような意味合いもあったのだろう。

難題を背負った鳥井氏だが、9月1日、帰国したばかりの新浪氏と朝5時から4時間にわたり協議。「納得できない」という新浪氏に対して、鳥井氏は「それなら解任だ」と迫ったという。

カルビーでCEOを務めた経験のある中田康雄氏はこう語る。

「今回の一件は初代から一貫して一族を律し、後継者を育成してきた創業家の力の大きさを物語っています。経営をめぐりアクティビストと呼ばれるファンドの影響力が増しているいま、統一された強い意志を持つ創業家による企業統治に勝るものはないことを思い知らされた。これができる日本企業はサントリーしかないでしょう」

冷徹な資本主義を生き抜いてきたオーナー一族にとっては、功労者とて将棋の駒に過ぎなかった。

【こちらも読む】『ブリヂストンにSMC、三菱重工、日立とソニー...やはり「日本のオンリーワン企業」は強い！《10年後も世界トップクラスの技術力を誇る日本企業の実名》』

取材・文／藤岡雅（本誌記者）

ふじおか・ただし／'75年、福岡県生まれ。編集プロダクションを経て、'05年12月より講談社・週刊現代記者。事件取材のほか、経済分野でも記事を担当。近著に『保身 積水ハウス、クーデターの深層』がある

「週刊現代」2025年09月29日号より

ブリヂストンにSMC、三菱重工、日立とソニー...やはり「日本のオンリーワン企業」は強い！《10年後も世界トップクラスの技術力を誇る日本企業の実名》