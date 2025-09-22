まさかの「存在しない国」のガイドブックでバズ…「ハプスブルク帝国：地球の歩き方」の気になる中身

新型コロナウイルスの流行で海外旅行ができなくなった2021年。売上の9割を担っていた海外ガイドブックが95%減──老舗旅行ガイドブック「地球の歩き方」は苦境に立たされた。

しかし、『地球の歩き方 ＪＯＪＯ ジョジョの奇妙な冒険』や『地球の歩き方 ムー 〜異世界の歩き方〜』といった異色コラボなど、これまでにない方向性の新タイトルを刊行すると、たちまち10万部超えのヒット作が生まれ、売り上げはV字回復を果たした。

そんな勢いに乗る「地球の歩き方」編集部が次に世に放つのは、「歴史時代シリーズ」だ。歴史上の国や地域を取り上げる本シリーズの最初の刊行作は、なんと現実には存在しない国、「ハプスブルク帝国」。

Xの編集部公式アカウント「地球の歩き方」（＠arukikata_book）で、『ハプスブルク帝国：地球の歩き方 歴史時代シリーズ』の発売が告知されると、ポストはたちまち話題となり、「2.7万RP」「8.3万いいね」のバズとなった。

そんな『ハプスブルク帝国: 地球の歩き方 歴史時代シリーズ』の舞台裏を、株式会社地球の歩き方 コンテンツ事業部 出版編集室 室長兼広報担当 福井 由香里さんに聞いた。

最初はひとつのポストがきっかけ

「ハプスブルク帝国」というユニークな企画が生まれたきっかけは、ひとつのXのポストだったという。

「そのポストを見たのは、2022年7月のことでした。

当時はまだコロナ禍の真っただ中で、海外旅行ガイドブックも厳しい状況だったのですが、『何か手を打たないと会社が立ち行かなくなる』という危機感のもとに立ち上げた『国内版』や『旅の図鑑』、『ムーやジョジョとのコラボ』などがヒットし、『地球の歩き方』ブランドにはこんなにポテンシャルがあるのだと、私たち自身もブランドの力を再認識していたタイミングでした。

そこで目にしたのが、あるXユーザーの方の

『地球の歩き方 ハプスブルク帝国』とかあったら絶対面白そう。

というポストだったんです。当時、そのポストには2万いいねほどがついており、私たちもすぐに気づきました。

そこで、『これは作らなければ』ということになり、企画が立ち上がったんです。

ただ、ハプスブルクというテーマはニッチです。そこで王道の『戦国』も同時に出そう、という方針になり、『戦国』と『ハプスブルク』を歴史時代シリーズの第1弾・第2弾として企画しました」（福井）

告知後、たちまち話題に

企画の立ち上げから約3年の時を経て、ついに刊行が発表された『ハプスブルク帝国：地球の歩き方 歴史時代シリーズ』。告知ポストはたちまち大きなバズとなった。

書店への予約も殺到し、なんと発売前に増刷が決定したという。

「予想以上の反響でした。

これまでも予想を超える売れ行きとなったタイトルは有ったのですが、たとえばそのひとつの『多摩地域』（『地球の歩き方 東京 多摩地域-高尾・御岳・奥多摩と全30市町村を完全網羅』）の場合ですと、地元の人に買っていただけたことと、多摩地域の人口の多さが成功の要因になったと考えています。

いっぽう、『ハプスブルク帝国』の場合は、現実には存在しない国なので、予測が難しいところがありました。しかし、Xで大きな反響をいただけたおかげで、売れ行きは非常に好調です」

肝心の内容はどのように作られているのだろうか。Xの反応では、取り上げる時代や地域への興味を示す声も多い。

「ハプスブルク家」の歴史は、13世紀にスイス辺境の伯爵であったルドルフ1世がローマ王に選出されたことから、その栄華が始まる。

その後、一族は神聖ローマ帝国の皇帝位を独占するようになると、オーストリアを中心に支配領域を拡げながら、20世紀初頭まで君主としての地位につき続けた。

時代的にも、領域的にも非常に広い範囲に影響を持ったハプスブルク家だが、本書ではどこまでをどのように扱うのか。

「本書は、『これを読んで旅行に行ってほしい』という想いで作っています。ページ数も限られているため、地域としては焦点をヨーロッパに絞りました。ただ、知識として、第二章の終わりに「中南米に見られるハプスブルクのレガシー」を1ページだけ設け、ゆかりの地を紹介しています。

本書の構成は、序章で基礎を解説し、第一章で歴史を時系列に沿って人物中心で追っています。第二章が最も『地球の歩き方』らしく、『ハプスブルク帝国を旅する』をテーマに、オーストリアを中心としたゆかりの地を巡るルートを紹介。第三章は『19世紀のヨーロッパを旅するための準備』と題し、当時にタイムスリップした前提で、情報収集の仕方、貨幣、通信、移動術などを紹介しています。

文章主体の本なので、ガイドブックというより、読み物としての性格も強いです。本書は日本で読み物として楽しみ、現地に行く際は既刊の『オーストリア』『ハンガリー』『チェコ』など各国版を使う、という使い分けもできると思います。また本書はレストラン情報などは載せていません。観光地にフォーカスした内容になっています。

また、西洋史という題材は、前提知識が必要だったり、人名がややこしかったり、どうしても難しい部分があります。

本書では「難しい内容もわかりやすくする」ことを心がけました。ポイントは二つあります。

第一に、ハプスブルクを理解する前提として「神聖ローマ帝国」というものの理解が不可欠です。そこで冒頭で8ページにわたり「神聖ローマ帝国とは」を解説しました。

第二に、人名が日本人にはなじみがなく分かりづらいので、「人を中心に立てた切り口」で歴史を紹介するようにしました。日本なら「織田信長」「豊臣秀吉」でイメージできますが、ハプスブルク家は「ルドルフ1世」「ルドルフ4世」など、同名も多く混乱しやすいですよね。

また、イラストや『はみ出し情報』的な小ネタ・コラムを多用したり、さらに年表で他地域や日本の同時期の出来事も視覚的に示したりすることで、この分野の知識がない人でも楽しめるようにしました。

そのうえで、通常の『オーストリア』版に載っている場所も、ハプスブルク用語に置き換えて掲載しています」（福井）

19世紀にタイムスリップ？

ガイドブックと言えば、現地の通貨や移動方法なども重要な情報だ。

本書の第三章『19世紀のヨーロッパを旅するための準備』では、19世紀の情報収集の仕方、貨幣、通信、移動術などを紹介しているという。この点は特に、既存のガイドブックとは違う本書ならではの要素だと言えるだろう。

ここでは、その一部である「移動術」の項目を紹介しよう。

本書によれば、ナポレオン戦争が終結し、一時「ウィーン体制」の安定を迎えた1830年代以後、ヨーロッパでは鉄道網が非常に発達したという。

鉄道発達以前の主な移動手段は馬車だった。馬車の時代、長距離移動できるような乗り心地の良い馬車には庶民は乗れず、長距離旅行できる人は上流階級に限られていた。

しかし、1830年にイギリスで商業用旅客鉄道の運行が本格化、他国もそれに続いて鉄道網が整備されると、移動手段が馬車から鉄道へ本格的に移行し始める。

鉄道の3等客車は比較的安価だったため、一般庶民も利用できるようになったという。

本書の「移動術」の項目には、ウィーンと主要都市間の移動時間を「馬車」「徒歩」「鉄道」「飛行機「バス」で比較した表が掲載されおり、非常に興味深い。

フランス革命が起きた時、フランス国王ルイ16世とハプスブルク家出身の王妃マリー・アントワネットは、オーストリアへの逃亡を図って失敗した。

もし、逃亡計画が成功して、パリからウィーンまで移動していたとしたら、どれくらい時間がかかったのだろうか？

本書の表を参考にすると、パリ-ウィーン間は「鉄道で12時間20分」となっている。しかし、当時の移動手段は馬車だ。1033kmの距離を馬車で移動するとなると、いったいどれくらいかかるのか…。その答えは、ぜひ本書で確認してほしい。

第三章では、他にも「服装や持ち物」「パスポートとビザ」「お金について」など、興味深い19世紀の旅事情が解説されている。

歴史好きもそうでない人も

本書の表紙には、このように書かれている。

遥かなる古都へ

時を越える旅を。

ハプスブルク家の栄華と

哀愁を巡り、歴史を歩こう!

本書は、まさに「時を越える旅」を実現できる斬新なガイドブックだ。歴史好きな人は、過去にタイムスリップしたような感覚で読み、そうでない人は、わかりやすい解説で教養を得るために読むこともできるだろう。

「読み物」でもある本書は、ヨーロッパへの旅行の予定がない人が読んでも面白い。

ハプスブルク家の約650年の歴史を、本書に「ガイド」してもらいながら辿っていく。本書を未読のあなたも、そんな新しい体験に浸ってみてはいかがだろうか。

