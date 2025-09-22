手作業による高品質な製品の製造

9月19日、メルセデス・ベンツ日本は特別仕様車『メルセデス・マイバッハS680エディションノーザンライツ』を、限定5台で発売開始した。納車は9月下旬以降を予定している。

【画像】特別仕様車『メルセデス・マイバッハS680エディションノーザンライツ』と近年登場したマイバッハのSUVたち 全125枚

メルセデス・ベンツのハイエンドモデルを対象とするパーソナライゼーションプログラム『マヌファクトゥーア（MANUFAKTUR）』は、ドイツ語で『手作業による高品質な製品の製造』を意味する。



メルセデス・マイバッハS680エディションノーザンライツ メルセデス・ベンツ日本

多岐にわたるメニューが用意されたマヌファクトゥーアは、オーダーに応じて熟練の職人がボディ塗装から内装の刺繍まで、それぞれの専門分野の知識と経験に基づいた精緻な作業を施し、カスタマイズと個別化された体験を提供する。

S680エディションノーザンライツの外装色は、北極圏の白銀の大地を照らす幻想的な紫のオーロラの輝きからインスピレーションを得た特別なツートーンカラー、『マヌファクトゥーア・オパリスホワイト（メタリック）/マヌファクトゥーア・ノーザンライツバイオレット（メタリック）』を採用。専用の製造ラインで仕上げられる。

さらに、随所に装備するダークシャドウグロスパーツやブラックパーツ、そして『21インチマイバッハアルミホイール（鍛造）』も特徴となる。

非日常的な移動空間を演出

ナッパレザーやウッドトリムなどを使用したインテリアにも、限定車専用の特別装備が用意される。シートは通常モデルでは有償オプションの『マヌファクトゥーア・ローズ グレー/ブラック（ナッパレザー）』を採用。

ヘッドレストにはマイバッハ・ロゴが刺繍され、リアにはシート同色のレザーを使用したクッションも備わる。後席が左右独立シートとなるファーストクラスパッケージも採用し、クーリングボックスやシャンパングラスが備わる『非日常的な移動空間』を演出する。



メルセデス・マイバッハS680エディションノーザンライツ メルセデス・ベンツ日本

インテリアトリムには、これも通常モデルでは有償オプションの『マヌファクトゥーア・ダークブラウンオープンポアウォールナットウッドインテリアトリム』を採用。左右独立のリアシート中央には『ダークシャドウグロスパーツ』が装着される。

その他にも『マイバッハ・パターン入りセンタートリム』や『マヌファクトゥーア・ナッパレザールーフライナー』など、細部にまで装飾が施される。

これまた通常では有償オプションの『ブルメスター・ハイエンド4Dサラウンドサウンドシステム』の採用も特徴だ。

メルセデス・マイバッハS680エディションノーザンライツのスペック

ステアリング：左

販売台数：5台

外装色（ツートーン）：

上部 マヌファクトゥーア・ノーザンライツバイオレット（メタリック）

下部 マヌファクトゥーア・オパリスホワイト（メタリック）

内装色：マヌファクトゥーア・ローズグレー/ブラック（ナッパレザー）

インテリアトリム：マヌファクトゥーア・ダークブラウンオープンポアウォールナットウッド

限定車追加装備（エクステリア）：

・ナイトシリーズ

・ダークシャドウグロスマイバッハエンブレム

・ワイドホイールアーチ

・21インチマイバッハアルミホイール（鍛造）

限定車追加装備（インテリア）：

・マイバッハ・パターン入りセンタートリム

・ナイトシリーズ専用イルミネーテッドステップカバー

・左右独立シート（後席）

・格納式テーブル（後席）

・シャンパングラス

・マヌファクトゥーア・ナッパレザールーフライナー

限定車追加装備（機能装備）：

・クーリングボックス

・ブルメスター・ハイエンド4Dサラウンドサウンドシステム

限定車追加装備（その他）：

・タイヤフィット

・ナイトシリーズ専用キー

価格：5700万円



メルセデス・マイバッハS680エディションノーザンライツ メルセデス・ベンツ日本