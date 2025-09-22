◇プロ野球パ・リーグ 西武 8-2 楽天(21日、楽天モバイルパーク)

西武・隅田知一郎投手が21日、キャリアハイとなる初の10勝目をあげました。

敵地・楽天戦の先発マウンドにあがった隅田投手は、初回の先頭にヒットを浴びるも無失点の立ち上がり。直後に連打で先制するなど援護をもらうと、2回以降もランナーを背負いながら無失点の粘投を続けました。5点リードで迎えた5回には、村林一輝選手のタイムリーを浴び失点。さらに6回にも浅村栄斗選手のソロHRを浴びるも、6回2失点でキャリアハイとなる10勝目をあげました。

隅田投手は2023年から2年連続で9勝に到達するも、あと1勝が遠く。今季も8月9日に9勝をあげてから4試合で勝ち星が遠のいていました。リーチをかけてから通算9試合目で、待望の10勝をあげ“9度目の正直”を果たしました。

隅田投手はこの勝利について「本当にファンの皆さんには歯がゆい思いをさせてしまったんですけど、ずっと応援してもらってるので、その期待に応えることができてよかったです」とコメント。6回での降板を「4点差ある中で、7回いかせてもらえないのは僕的にはすごい悔しいんで」と振り返りながら「もっと成長した姿をこれからも見せていけるように頑張りたいと思います」と意気込みました。

さらに15安打8得点をあげた野手陣には「野手の皆さんの『10勝しろ』って気持ちが伝わりました」と笑顔。ファンに向けても「これからもたくさんチームを勝たせられるように成長していきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします！」と語り、敵地に集まったファンからも歓声があがりました。