今週の米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「注目の経済指標」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。

今週は、コアPCEデフレーターや9月の東京都区部コアCPIに注目

［図表1］今週発表予定の主要経済指標 出所：Bloomberg（注）19日10時時点のデータ

すでに公表された8月のコアCPIは前月比＋0.3％と7月から小幅ながら伸びが鈍化したほか、コアPPIは前月比▲0.1％と4ヵ月ぶりにマイナスに転じました（図表2）。これらの結果をもとに推計される8月のコアPCEデフレーターは同＋0.2％になることが予想されています。

［図表2］コアPCEデフレーター、コアCPI、コアPPIの比較 出所：米労働省、米商務省（注）コアPCEデフレーターは2025年7月のみのデータ

特に、8月のコアCPIについて上昇をけん引した財の多くが、コアPCEデフレーターの推計上ウエイトが小さいもしくは含まれない品目であったことに加え、コアPCEデフレーターに占めるウエイトが大きいコアCPIの品目が大きく下落したため、8月のコアPCEデフレーターは7月（前月比＋0.3％）から伸びが小幅に鈍化するとみられます。

9月のFOMCでは、FRBが注視する物価の上振れリスクは和らいだとの認識が示されており、今回もそれを裏付ける結果となりそうです。

9月の東京都区部コアCPI（生鮮食品を除く総合）は前年比2.8％と8月（同2.5％から、上昇率が拡大することが予想されています（図表3）。

［図表3］東京都区部コアCPIの推移 出所：総務省

電気・ガス代補助金は昨年と今年で実施時期や補助額にズレがあるためCPIへの反映時期昨年：9月11月、今年：8月〜10月）、9月はエネルギー価格が前年対比で物価押し上げに作用することが見込まれます。

その後もエネルギー価格がかく乱要因となるものの、基本的には食料品、特に米において昨年の上昇率が極めて高かったことの裏が出ることで、コアCPI上昇率は鈍化に向かう可能性が高いと予想しています。

東京海上アセットマネジメント

