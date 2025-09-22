今年で開業１４０周年を迎えたＪＲ目黒駅。

「目黒」の名前を冠しながら、なぜか駅の所在地は隣の品川区にある。住民の反対運動、地形の問題――。その訳を探るべく取材を進めると、埋もれていた目黒の歴史が見えてきた。（石井恭平）

ＪＲ目黒駅で山手線を降りて西口に出ると、歩道に立つ地図付きの案内板が目に入ってくる。目黒の歴史などを紹介する内容が書かれているが、肝心の駅の住所地は品川区上大崎だ。目黒区の境からは東に１００メートルほど離れている。

ＪＲ東日本によると、目黒駅は１８８５年３月、日本鉄道によって開設され、１９０６年に国有化。８７年の国鉄の分割民営化によりＪＲ東の駅となった。しかし、会社には国鉄以前の資料が残っておらず、広報担当によると、駅名の由来は不明という。

ならばと足を運んでみた目黒区役所で、生涯学習課長の斎藤洋介さん（４２）が「『目黒区史』には目黒駅が現在地に設置された経緯が書かれていますよ」とヒントをくれた。

区史によると、目黒駅は当初、目黒川に沿って建設される予定だった。ところが沿線住民の反対運動を受けて計画の変更を余儀なくされ、現在と同じ品川区側に建てられたのだという。斎藤さんは「反対運動の背景には、機関車から出る煙やすすによる家や農作物への被害や、線路敷設に伴い水田が収用されるといった臆測があったようです」と説明する。

この反対運動は目黒駅の「追い上げ事件」と呼ばれており、区ホームページでは「目黒駅が権之助坂上に変更されたことで目黒（区）が近代化への最初のきっかけを逸したことは否定できない」とも記述している。

ただ、この通説に対し、めぐろ歴史資料館の研究員・大久保輝優（てるよし）さん（２８）は「目黒駅の建設予定地が変更されたのは史実ですが、追い上げ事件が理由という説の信ぴょう性は薄いかもしれないですね」と疑問符を付ける。

根拠として挙げるのは、目黒駅開業から７７年後の６２年、目黒区郷土研究会が地域の古老たちから聞き取ってまとめた証言記録だ。古老たちは追い上げ事件について「聞いたことがない」「知らない」などと首をかしげたという。

駅の場所が変わるほどの大きな反対運動だったはずが、住民の間で語り継がれた様子がなく、反対陳述書といった「物証」も残っていない。大久保さんは「大規模な反対運動はなかったのではないか。むしろ注目すべきは周辺の地形です」と指摘する。

当初の計画通り、目黒川沿いに駅を建設した場合、渋谷―品川駅の総延長が約１キロ長くなる上、高台に線路を通す難工事を伴う。近年の考察では、費用や技術面から最も合理的なルートとして、現在地に線路が通された可能性が高いのだという。

実は、目黒駅と同じ日に開業した「目白駅」も、当時の所在地は北豊島郡高田村だった。両駅の共通点は、近くにそれぞれ「目黒不動尊」「目白不動尊」があることだ。大久保さんは「ランドマークである不動尊にちなんで駅名が決まったのでしょう」と推測している。

地域住民にとっては、駅名と地名のギャップは大きな問題ではないようだ。

目黒駅近くで生まれ育ち、目黒駅前商店街振興組合の理事を務める横田耕司さん（７４）は、「目黒駅が品川区にある理由は知らないけど、駅が何区にあろうとここは目黒。目黒は目黒だよ」と笑い飛ばす。

同組合では９６年から「目黒のさんま祭り」を開催してきた。駅前イベントを考えていた際、古典落語の「目黒のさんま」にあやかったのが始まりで、岩手・宮古産サンマを焼いて無料で振る舞うようになった。

隣の目黒区でも、同じ時期に「目黒のさんま祭」が始まり、似た名前を持つ二つの祭りが両区で３０年近く共存し、地域を盛り上げてきた。

サンマの漁獲量激減などから、ここ数年、品川区側の祭りでは焼きサンマの提供はなくなったが、落語の寄席や抽選会などで会場は毎年、大盛況だ。「二つの祭りがお互いに頑張っていけば、『目黒』がもっと有名になり、地域活性化にもつながる」。横田さんはそう意気込んでいる。