ベルメゾンから進化系インナー登場♡乾燥肌に優しい新「シルク混ホットコット」

ベルメゾンの人気インナー「Hotcott（ホットコット）®」シリーズに、肌のうるおいを追求した「シルク混ホットコット」が新登場。通常品※1と比べて約4倍の水分率を誇る新素材で、乾燥しがちな冬に寄り添います。さらに綿100%の「ふんわりコットン」シリーズも進化し、新たに「きこまぬコットン」として展開。おしゃれを楽しみながら心地よく過ごせる、秋冬に欠かせないアイテムが揃いました。

乾燥対策に「シルク混ホットコット」

うるおいシルクコットン・ハイネック長袖レディース

「シルク混ホットコット」は、綿45％・レーヨン40％・シルク15％を使用したなめらかな素材感が魅力。微光沢があり、一枚でも着られる上品さを備えています。

発熱性能はそのままに、水分率は従来品の約4倍※1。価格は2,990円（税込・S～LL）、3,290円（税込・3L）とデイリーに取り入れやすいのも嬉しいポイント。

乾燥やかさつきが気になる季節にぴったりのインナーです。

カラー：2色

※1 綿95%の綿混あったかインナーシリーズと比較

進化した「きこまぬコットン」シリーズ

きこまぬコットン・ブラタンクトップ

サイズ：Ｓ/Ｍ/Ｌ/ＬＬ/３L(カラー：4色)

きこまぬコットン シアー・ハイネック 長袖カットソー

きこまぬコットン シアー・クルーネック長袖カットソー

昨年好評だった「ふんわりコットン」シリーズが「きこまぬコットン」としてパワーアップ。

ブラタンクトップ（2,290円～）、シアー・ハイネック長袖カットソー（1,980円～）など、ファッション性を高めた新アイテムが登場。

軽くて暖かい素材で、重ね着しなくても快適に過ごせるのが魅力です。シアー素材を取り入れたデザインは、秋冬のおしゃれをワンランクアップさせてくれます。

サイズ：Ｓ/Ｍ/Ｌ/ＬＬ/３L(カラー：4色)

ベルメゾンのインナーを試してみて

乾燥も冷えも同時にケアできる「シルク混ホットコット」と、おしゃれと快適さを両立する「きこまぬコットン」。ベルメゾンの新作インナーは、女性たちのリアルな声を反映して生まれました。

価格も2,000円台からと手に取りやすく、毎日のコーディネートにも取り入れやすいラインナップ。

肌に優しく寄り添い、秋冬の暮らしを心地よく彩ってくれるはずです♡ぜひチェックしてみてください。