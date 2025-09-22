「飼い主の影を利用して涼を取る柴犬」



【写真】飼い主の影でひと休みする蘭ちゃん

そんなコメントとともに投稿された写真が、SNSで注目を集めました。写っていたのは「蘭（らん）」ちゃん（5歳・女の子）。早朝の散歩中、飼い主さんの影にすっぽりと体をおさめて座り、きゅるんとした瞳で見上げる姿が話題になったのです。



この愛らしい姿には6.6万件超の“いいね”が寄せられています。飼い主のXユーザー・柴犬 蘭さん（@rantaro0802）に詳しくお話を伺いました。



ーー当時の状況を教えてください。



「朝の散歩中、絶対お座りをするのですが、そのまま座っていると地面が熱くなってくるので私が日陰になり涼を取らせました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「毎朝のことなのですが『ちゃんと歩いて』と思います（笑）」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「なかなか歩こうとしないので、何とか誘いながら帰宅しました」



ーー蘭ちゃんは、どのような性格ですか。



「基本的に、いたずらなどはしません。子犬の頃は仕事に行く前、私が靴下を履くと『行かないで！』と言わんばかりに足を甘噛みすることもありました。『ホンマに痛いからやめて』と教えて以来、お利口さんになったと思います」



投稿には、感心する声から、思わず笑ってしまうコメントまで、さまざまな反響が寄せられました。



「賢い」

「影はいぬちゃんたちのために存在する」

「おんぶしているのかと錯覚しました（笑）」

「飼い主が影を作ってあげてるんだね。優しい」

「賢すぎる…影でクールダウンするなんて、さすが柴犬」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）