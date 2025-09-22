勝みなみの首位発進は競技不成立で“幻”に 雷鳴で寝られず…「“もしかしたら”という心の準備はできていた」
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 最終日◇21日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞幻の首位となってしまった。米国女子ツアーでは自身初の首位発進を決めた勝みなみだったが、悪天候のため競技不成立となった。
〈写真〉ボールが曲がらなくなる 勝みなみが実践する“オタ芸シャドー”とは
「しょうがない。雨の状況を見たときに“もしかしたら”という心の準備はできていた。大会側がきちんと話し合って決めたことだと思うので、切り替えて、次から頑張りたい」初日に「63」をマークして、サラ・シュメルツェル（米国）と並ぶ8アンダー・首位発進を切った。だが、悪天候により46分しかプレーが行われなかった2日目は、勝は午後組で、大会の状況を見守りながらホテルで待機。勝はスタートすることができなかった。きょう21日（日）の再開に向けて準備していたが、「初めて雷の音で起きた。（普段は）あまり近くに落ちても起きないけれど、すごく怖くて目が覚めた」と、安心して眠りにつけなかったことを明かす。そして今朝、「水たまりができていた」とコースの状況を確認。残念ながら、競技不成立が決定した。優勝のチャンスが近かったことに悔しさをにじませながらも、「8アンダーを出せたのは自信になった」と振り返る。「まだまだいけるなと思えた1週間。ハワイもあるし、アジアもある。予選通過を目指すところではあるけれど、いい状態で臨めると思うので、楽しんでやりたい」と前向きな言葉で話した。1週間のオープンウィークを過ごし、次戦はハワイで行われる「ロッテ選手権」。そして日米共催「TOTOジャパンクラシック」などのアジア4試合へと向かう。このリベンジをする機会はきっと、すぐ訪れるはずだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアーは悪天候で競技不成立決定 勝みなみ首位発進も実らず
畑岡奈紗は競技中止に無念 3位発進も報われず「本当に残念」
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
渋野日向子とほか選手の打痕の違いは？ たくさん見つかります《写真》
小祝さくらに来季シード喪失の危機？ その理由、シード獲得のための方法とは…
〈写真〉ボールが曲がらなくなる 勝みなみが実践する“オタ芸シャドー”とは
「しょうがない。雨の状況を見たときに“もしかしたら”という心の準備はできていた。大会側がきちんと話し合って決めたことだと思うので、切り替えて、次から頑張りたい」初日に「63」をマークして、サラ・シュメルツェル（米国）と並ぶ8アンダー・首位発進を切った。だが、悪天候により46分しかプレーが行われなかった2日目は、勝は午後組で、大会の状況を見守りながらホテルで待機。勝はスタートすることができなかった。きょう21日（日）の再開に向けて準備していたが、「初めて雷の音で起きた。（普段は）あまり近くに落ちても起きないけれど、すごく怖くて目が覚めた」と、安心して眠りにつけなかったことを明かす。そして今朝、「水たまりができていた」とコースの状況を確認。残念ながら、競技不成立が決定した。優勝のチャンスが近かったことに悔しさをにじませながらも、「8アンダーを出せたのは自信になった」と振り返る。「まだまだいけるなと思えた1週間。ハワイもあるし、アジアもある。予選通過を目指すところではあるけれど、いい状態で臨めると思うので、楽しんでやりたい」と前向きな言葉で話した。1週間のオープンウィークを過ごし、次戦はハワイで行われる「ロッテ選手権」。そして日米共催「TOTOジャパンクラシック」などのアジア4試合へと向かう。このリベンジをする機会はきっと、すぐ訪れるはずだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアーは悪天候で競技不成立決定 勝みなみ首位発進も実らず
畑岡奈紗は競技中止に無念 3位発進も報われず「本当に残念」
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
渋野日向子とほか選手の打痕の違いは？ たくさん見つかります《写真》
小祝さくらに来季シード喪失の危機？ その理由、シード獲得のための方法とは…