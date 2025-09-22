◆米マイナー３Ａ タコマ―オクラホマシティー（２１日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２１日（日本時間２２日）、傘下マイナーの３Ａオクラホマシティーで今季最終戦となる敵地のタコマ戦で、２点ビハインドの７回から６番手で救援登板した。

朗希は５月に右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月にマイナーで対外試合復帰したが、なかなか状態が上がらず、今月２日（同３日）の登板終了時点では４登板で０勝２敗、防御率７・０７、最速９８・８マイル（約１５９・０キロ）と本来の投球が戻っていなかった。

だが、９日（同１０日）に先発した際に、渡米後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマークして、５回途中３安打３失点、８奪三振。復調の兆しを見せると、先発陣が充実しているチーム状況を加味してリリーフに転向し、救援初登板だった１８日（同１９日）の敵地・タコマ戦では、１回１６球を投げて無安打無失点、２奪三振、最速１００・１マイル（約１００・１キロ）をマークした。オープン戦を除くと日米通じて初のリリーフ登板だったが、救援陣が不安定なチームの救世主となるべく、及第点とも言える結果を出した。

フリードマン編成本部長、ロバーツ監督ら首脳陣は、この日の登板を確認してメジャーに昇格させるか最終判断する見込みだ。