４０歳になったモデルの鈴木えみが「サプライズお誕生日会」の様子をアップし、話題になっている。

１３日に４０歳の誕生日を迎えた鈴木。２２日までにインスタグラムで「先日のサプライズお誕生日会 こじんまりディナーだと言われてレストランに着いたら、本当に本当にたくさんの友人が待っていてくれた」と書き始め、企画してくれた人への感謝をつづると榮倉奈々との２ショットなど、誕生日会の様子の写真複数枚を披露した。

真っ赤な特攻服姿の写真を添え、「贅沢すぎる、幸せすぎる夜でした いただいた特攻服は一生大切にします」と続けた。「みんなの想いを背負いながら、５０、６０... ２００くらいまで！祝い祝われ、愛に満ちた人生にするぞ！！！！みんな大好き」と記し、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「えみちぃ、特攻服似合う笑笑」「あねさんの背中一生ついてくっす」「こんな綺麗でかわいい４０歳最高すぎる」「世界線バグりすぎて４０の概念がもぉ分からんのよ。すき」「とても４０歳には見えない…美！！！！」「いつまでも美しい」などのコメントが寄せられている。

鈴木は２０１３年２月にファッション関係の会社に勤務する男性と結婚。同年１０月に長女を出産した。昨年９月には日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）で１３年ぶりのテレビ出演を果たし、近影が「奇跡の３９歳」「歳を重ねても変わらず美しい」と話題になった。