【明治安田J1リーグ】名古屋グランパス 3ー1 湘南ベルマーレ（9月20日／豊田スタジアム）

【映像】痛恨のトラップミス→かっさらわれて失点の瞬間

失点を招いたGKのトラップミスに、ファンも怒り心頭のようだ。

J1リーグ第30節で名古屋グランパスと湘南ベルマーレが対戦。その前半終了間際のことである。

2点を追いかける湘南が自陣ゴール前でパスを繋いでいると、DF松本大弥からのバックパスを受けたGK吉田舜の左足でのトラップが少し大きくなってしまい、寄せてきていた名古屋のFW山岸祐也に掻っ攫われて失点を許した。

湘南の山口智監督が首を横に振る中、解説・永井雄一郎氏は「湘南のビルドアップですよね。今この流れで行くと、ここでのこの失点は絶対にしてはいけない部分ではありましたけど、このトラップミスですよね。たぶん吉田選手からすると、（ボールを）もう少し右足側にもらいたかったと思いますが、左足に来てしまって、トラップでバランスを崩した中でのミスですよね」と原因を分析。また、「ただし、しっかりと前向きな守備をしようという名古屋の姿勢ですよね。山岸選手のそういった姿勢が、このゴールにつながりましたよね」とミスを狙っていた山岸には賛辞を送った。

このシーンに、ファンはSNS上で「流石にあかんやろ」「GKとして致命的なミス」「もうどんまいとしか」「何やってんのよ」「吉田舜もそうなんだけど、あのパスを出した松本大弥の責任も大きい」「松本のパスのズレは半端なかったな」「3失点目は吉田のミスではあるものの、FWが詰めてきてる状態で逆足にパス出した松本が悪いと思う」とコメントし、不満を隠せきれない様子だ。

湘南は後半に1点を返すも、前半に許した3点のリードは大きく1ー3で敗戦。リーグ4連敗、14試合未勝利で19位に転落している。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）