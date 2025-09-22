【リーグアン】モナコ 5−2 メス（日本時間9月22日／スタッド・ルイ・ドゥ）

【映像】圧巻の飛び出しから左足ダイレクトクロス

モナコに所属する日本代表MFの南野拓実が、アシストを記録した。絶妙なな飛び出しからゴールをお膳立てしたプレーにファンが歓喜している。

モナコはリーグアン第5節でメスをホームに迎えた。左サイドハーフとして先発した南野は、1点ビハインドの28分に同点ゴールを演出する。

ハーフウェイラインからのロングボールに反応した南野は、絶妙なタイミングで飛び出すと、ボックス左に侵入。最後はボールのバウンドに合わせて左足でグラウンダーのダイレクトクロスを入れると、GKとDFの間を通ってファーサイドのFWミカ・ビエレスがこれを楽々と押し込んだ。

南野はこれで公式戦4試合連続のゴール関与。この試合の解説を務めた中山淳氏は「抜け出しのタイミングが良かった。後ろから入ってきてるので、ここだというときに裏を取りました。南野様様ですね、今のモナコは」と南野を称えた。

ABEMAのコメント欄でも「飛び出しうますぎる」「また南野が関与した」「これは完全にモナ王だわ」「南野の活躍がやばすぎる」「絶妙すぎる飛び出しから完璧アシスト」「ボールに最後まで触らずに、ここぞのタイミングでダイレクト。素晴らしいわ」「まじでモナコの王様みたいな活躍っぷりだわ」とファンたちが歓喜している。

なお南野は67分にボックス内で相手選手を投げ飛ばしてしまい、PKを献上。79分に交代となった。チームはその後勝ち越しに成功し、リーグ戦3連勝を飾っている。

（ABEMA de DAZN／リーグアン）