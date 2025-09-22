【明治安田J1リーグ】横浜FC 1ー0 アルビレックス新潟（9月20日／ニッパツ三ツ沢球技場）

【映像】CKでのありえないミスに選手が呆然

CKで“ボールじゃないもの”を蹴った選手が唖然。まさかの珍事に、解説者もファンも反応せずには位られない様子だ。

J1リーグ第30節で横浜FCとアルビレックス新潟が対戦。その5分のことである。

横浜FCが左サイドからのCKを獲得。キッカーのDF福森晃斗がリスタートで近くの味方へショートパスを蹴ろうとしたところ、コーナーフラッグを蹴ってしまったのだ。ボールを蹴られなかった福森は唖然とし、その場で棒立ち状態に。セットプレーの名手が“らしくないミス”に驚きを隠せない様子だった。

中村太主審がすぐに試合を中断させてフラッグを直していたのだが、福森はその間も微動だにせず。その後、申し訳なさそうに、左手を挙げて謝意を示した。

解説・清水範久氏は「初めて見ました」と思わず笑みをこぼし、「本人もどうしたらいいのかわからないような感じになっていますね。珍しいシーンですね」と再び笑い声を漏らした。ファンもSNS上で「その後のポカーンの顔もよかった」「福森さんかわいいwww」「自分で戻しなよ笑」「福森なんしとんねんw」「福森それはおもろすぎる」とツッコミを入れている。

結果的にはCKのやり直しで試合が再開された。

なお、横浜FCは86分にFWアダイウトンのゴラッソが決まり、1ー0で勝利。残留争いの大一番を制し、リーグ戦では５月10日の第16節・福岡戦以来、約4カ月ぶりにホームゲームで勝利を収めた。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）