上谷沙弥『鬼レンチャン』涙の挑戦後に熱い投稿「ナツコと琉悪夏がいてくれたから…」→10分後「しもべたち、沙弥様に夢中なんだろ？」
21日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、2回目となる「女子300m走サバイバルレンチャン」を開催。前回大会での激走を機に、一躍ブレイクを果たしたプロレスラーの上谷沙弥は、2度目の参戦でも大きな見せ場を作った。放送後、自身のXで率直な感想をつづった。
【写真】10分間で何が…ギャップあふれる投稿を行った上谷沙弥
上谷は「#千鳥の鬼レンチャン 今でも思い出すと悔しくて涙が溢れ出てくる。結果は7レンチャン。自分の力不足で決勝にも残れなかった。でも、色んなプレッシャーがあった中で一生懸命全力で向き合えて良かった。この錚々たるメンバーの中で最後まで堂々と走り抜けたことは私の誇り。皆んなありがとう。そして、ナツコと琉悪夏がいてくれたから頑張れたよ！本当にありがとう」と写真を添えて熱いメッセージを寄せた。
その10分後には「名前→上谷沙弥 呼び方→沙弥様 職業→女子プロレスラー 団体→スターダム ユニット→H.A.T.E. 夢→プロレスを沢山の人に観てもらって近い将来スターダムで東京ドーム興行がしたい 一口メモ→試合を観に来い しもべたち、沙弥様に夢中なんだろ？」としっかり“悪役”らしく投稿を行っていた。
ルールは、出場者全員が一斉に300mを走り、そのレースの最下位のみが脱落。レースとレースのインターバルはわずか5分。サバイバルレースを繰り返し、最後は残った4人で決勝レースを行う。体力・気力の限界に挑むこの過酷なレースに、脚力自慢の12人が挑戦。意地とプライドをかけた戦いが繰り広げられた。
■『千鳥の鬼レンチャン』女子300ｍ走サバイバルレンチャン
MC：千鳥（大悟、ノブ）
対決パネラー：かまいたち（山内健司、濱家隆一）
【女子300ｍ走サバイバルレンチャン挑戦者】※五十音順
AYA
井上咲楽
岩本理瑚（僕が見たかった青空）
上谷沙弥
風見和香（私立恵比寿中学）
金田朋子
ギャビー
くわがた心
高橋成美
ちっぴぃちゃんズ
福島和可菜
松谷綺
