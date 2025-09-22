10月6日よりフジテレビ系で放送がスタートする沢口靖子主演の月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』のポスタービジュアルと第1話場面写真が公開された。

参考：横山裕、山内徹役で『絶対零度』に5年ぶり出演 「絶対楽しい作品になると思います」

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査する”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語が描かれた。

シリーズ5作目にして新たなフェーズへと突入する本作のポスタービジュアルには、“真犯人の正体が見えない情報犯罪”という得体の知れない脅威に、DICT（ディクト）のメンバーが正面から挑む姿が描かれている。二宮奈美（沢口靖子）を中心に、佐生新次郎（安田顕）、山内徹（横山裕）が真剣な眼差しをこちらに向ける姿が。なお、ポスター撮影のメイキングの模様はフジテレビ公式YouTubeで公開中だ。

さらに、DICT（ディクト）のメンバーが、SNSを通じて実行犯を募り、特殊詐欺や強盗といった犯罪を繰り返す「匿名・流動型犯罪グループ」（通称：トクリュウ）に立ち向かうの様子を捉えた第1話場面写真も公開。二宮と佐生が対峙するや、山内と佐生が家を訪ねる様子などが確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）