最近耳が遠くなった…これって病気? 「難聴」になる原因とは【医師解説】

「最近、テレビの音が大きいと言われる」「会話の聞き取りにくさを感じる」そんな変化は、加齢によって起こる難聴のサインかもしれません。耳は音を鼓膜から内耳、そして脳へと伝える精密な仕組みで働いていますが、年齢とともにその機能は少しずつ低下していきます。今回は、加齢に伴う難聴の種類や原因について丹羽先生に伺いました。

監修医師：

丹羽 克樹（狭山ヶ丘耳鼻咽喉科・アレルギー科）

2005年3月防衛医科大学校医学部医学科卒業。陸上自衛隊入隊、防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座入局。陸上自衛隊幹部候補生学校卒業。北部方面衛生隊、自衛隊札幌病院耳鼻咽喉科、防衛医科大学校大学院、自衛隊中央病院耳鼻咽喉科医官、第15旅団宮古警備隊医官などを経て2022年9月陸上自衛官退官。2023年2月狭山ヶ丘駅前耳鼻咽喉科アレルギー科開院。

編集部

最近、耳が遠くなってきた気がします。

丹羽先生

私たちが聞いた音は、空気の振動として耳の穴から鼓膜に伝わります。鼓膜が震えると、鼓膜→耳小骨→内耳と、耳の奥の方へ振動が伝わり、内耳で電気信号に変換されて、神経を介して脳に伝えられます。この一連の流れのどこかが、うまくいかなくなると難聴となります。

編集部

もう少し詳しく教えてください。

丹羽先生

難聴は、主に3つのタイプがあります。音が伝わる過程に問題が生じ、内耳に十分な音の振動が伝達されない「伝音難聴」、音を感知するセンサーやそれを脳に送る神経に異常が生じる「感音難聴」、そしてこの2つが組み合わさった「混合性難聴」です。

編集部

歳とともに聞こえにくくなってきたのですが、どれに分類されますか？

丹羽先生

加齢に伴って聞こえが悪くなり、検査をしても年齢以外に明らかな原因がない難聴は「老人性難聴」と呼ばれます。発症の目安は、60歳以降ですね。老人性難聴は主に感音難聴の一種として分類されます。

編集部

なぜ、歳とともに聞こえが悪くなるのですか？

丹羽先生

年齢を重ねるにつれて、体内の様々な機能は徐々に衰えていきますが、聴力もその例外ではありません。耳の深部で振動をキャッチする内耳の神経細胞、そこから脳へ信号を送る後迷路、そして音を解釈する脳など、聴覚に関わる部位が全体的に機能低下を起こすことで、感音難聴となってしまうのです。

