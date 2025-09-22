大人可愛いショート丈で周囲に差をつける！カジュアルに着回せる【カンゴール】レディースTシャツがAmazonで販売中！
ショート丈がかわいい！ストリートスタイルの定番ブランド【カンゴール】のレディースTシャツがAmazonにお目見え！
韓国系ファッションのトレンドを取り入れた、スタイリッシュなロゴクロップTシャツが登場。程よく短めのショート丈感が、カジュアルながらもこなれた印象を演出。「RAISED ON The STREETS of NEW YORK KANGOL」のプリントがアクセントとなり、シンプルながら存在感のあるデザイン。
綿100%素材で柔らかく快適な着心地を実現。クロップ丈シルエットがスタイルアップを叶える夏コーデの主役になる。
胸元のロゴプリントがアクセントになり、シンプルながらも存在感を放つデザイン。日常からお出かけまで活躍する。
韓国系ストリートファッションにぴったりの一枚。ワイドパンツやスニーカーと合わせればトレンド感あふれる着こなしになる。
ジャケットやシャツを羽織ればカジュアルながら大人っぽさも演出可能。季節を問わず着回せる万能トップスとなっている。
