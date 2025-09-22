「ダイレクトで決めちゃうのやばい」ついに！伊東純也の鮮烈リーグ戦初ゴールにネット喝采！「けっこう難しい」「バウンドしてるのに当てるのうま」
９月21日に開催されたベルギーリーグの第８節で、伊東純也と横山歩夢が所属する６位のヘンクが、首位のユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦。１−２で敗れた。
この一戦でリーグ戦初ゴールを決めたのが、今夏にスタッド・ドゥ・ランスから３年ぶりの復帰を果たした伊東だ。
０−１で迎えた56分、右サイドからのパスを正確なダイレクトシュートで捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
この鮮烈弾に、ファンからは次のような声が上がった。
「きたぁぁぁぁ！！！」
「バウンドしてるのに当てるのうま」
「これはイナズマだな」
「ダイレクトで良く決めたね」
「パススピードまぁまぁ 早かったのに、トラップせずにダイレクトシュートでのゴール！精度高い」
「あのバウンドをかぶせてあのコースに決めるのは上手い」
「けっこう難しいよなこれ。よく決めた」
勝利には結びつかなかったものの、32歳の日本代表アタッカーがファンを沸かせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東純也が鮮やかなダイレクトシュートでリーグ戦初ゴール
