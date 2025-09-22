お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が21日に放送されたABEMA「チャンスの時間」に出演。夏休みで韓国を訪れた際に驚いたことを明かした。

冒頭、ノブが夏休みで韓国に旅行に行ったことを明かし「3日間フルでカジノ」と振り返った。

これに大悟も「ワシも夏休みやからな。ワシも韓国に行ったってなったら絶対にカジノ行くやん」とし「だから、あんまり韓国に行くってことを言わずに。こっそり」とノブには知らせず韓国に行っていた。

“極秘”で韓国を訪れたが「こっそり韓国に到着したら、韓国のあっちのメディアが撮ってるJO1の後に一緒に出て行って…」と空港で韓国メディアに撮られてしまったと明かした。映像にはJO1の後ろから出てきたところがバッチリと捉えられ、大悟はすぐに気づいて顔をそらしてフェードアウトしていた。

スタジオが爆笑に包まれる中、ノブも「バレた」と大笑いし「あれは映像があるんですよ。見てないですか?あれはおもしろかったですね」と進行役の西澤由夏アナウンサーらに伝えた。大悟は「あれやー…横に女おったら、あれどうなってたん?」と苦笑いを浮かべた。