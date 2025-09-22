◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

陸上世界選手権の全ての日程が終了。日本は2つのメダルを獲得。計9種目の入賞や4つの日本記録を記録しました。

大会初日13日の男子35キロ競歩では、34歳の勝木隼人選手が今大会メダル1号となる3位。2015年北京世界選手権で谷井孝行さんが銅メダルを獲得して以降、日本勢は6大会連続のメダルでした。

20日の女子20キロ競歩では、藤井菜々子選手が女子競歩界初となる銅メダルを獲得。さらに自らの日本記録を更新しました。

入賞は大会最終日の男子4×100mリレーで6位、混合4×400mリレー8位とリレーで2種目。

個人では110mハードルの村竹ラシッド選手の5位や3000m障害の三浦龍司選手の8位など個人7種目、計9種目で入賞となりました。

また日本勢34年ぶり決勝進出となった400mで6位に入った中島佑気ジョセフ選手は、予選で44秒44の日本記録をマーク。

女子3000m障害では、齋藤みう選手が9分24秒72の予選敗退も17年ぶりの日本新、8位入賞の男女混合4×400mリレーでも予選で3分12秒08の日本新と、4種目で日本新記録が飛び出しました。

〈日本勢メダリスト・入賞者〉・400m 中島佑気ジョセフ 6位 (44秒62)※予選で44秒44の日本新・110mハードル 村竹ラシッド 5位(13秒18)・3000m障害 三浦龍司 8位(8分35秒90)・走り高跳び 赤松諒一 8位(2m24)・20キロ競歩 吉川絢斗 7位(1時間19分46秒)・35キロ競歩 勝木隼人 銅メダル(2時間29分16秒)・10000m 廣中璃梨佳 6位(31分09秒62)・20キロ競歩 藤井菜々子 銅メダル(1時間26分18秒)※日本新・マラソン 小林香菜 7位(2時間28分50秒)・男子4×100mリレー 6位(38秒35)小池祐貴→胗田大輝→桐生祥秀→鵜澤飛羽・男女混合4×400mリレー 8位(3分17秒53)※予選で3分12秒08の日本新吉津拓歩→井戸アビゲイル風果→今泉堅貴→松本奈菜子