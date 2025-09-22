赤暁がベルリンマラソン2位 2時間06分15秒でMGCの切符 妻の鈴木優花も「2位ないす！」
◇ベルリンマラソン2025(21日、ベルリン)
ベルリンマラソン2025が21日に行われ、パリオリンピック6位の赤粼暁選手(九電工)が2時間06分15秒でロサンゼルスオリンピック日本代表選考レースであるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)に出場資格を得ました。
赤粼選手は自己ベストの2時間07分32を大幅更新。後半、海外勢を追い上げ2位でフィニッシュし、MGC参加標準記録2時間06分30秒を突破しました。
この結果には、6月に赤粼選手と結婚を発表したパリオリンピック女子マラソン6位入賞の鈴木優花選手は、自身のインスタグラムのストーリーズで「おつかれ！！！2位ないす！！！」とねぎらいの言葉をつづっています。
また日本勢では浦野雄平選手(富士通)が2時間07分35秒の全体5位でフィニッシュ。木村慎選手(Honda)は2時間08分37秒の全体7位で続きました。
今年3月に青山学院大を卒業した太田蒼生選手(GMOインターネットグループ)選手は、2時間14分02秒の全体18位。日本記録保持者の鈴木健吾選手(富士通)は2時間14分51秒で全体19位でした。
優勝したケニアのセバスチャン・サウェ選手は、序盤から独走状態となり、2時間02分16秒のタイムでフィニッシュ。2位に約4分差をつけて圧勝しました。▽全体30位までに入った日本選手
2位 2時間06分15秒 赤粼暁(九電工)
5位 2時間07分35秒 浦野雄平(富士通)
8位 2時間08分37秒 木村慎(Honda)
12位 2時間10分49秒 大六野秀畝(旭化成)
13位 2時間11分26秒 福田裕大(石川陸協)
16位 2時間13分02秒 湯浅仁(トヨタ自動車)
17位 2時間13分17秒 岩崎大洋(JFEスチール)
18位 2時間14分02秒 太田蒼生(GMOインターネットグループ)
19位 2時間14分51秒 鈴木健吾(富士通)
27位 2時間18分55秒 細谷恭平(黒崎播磨)