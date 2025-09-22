◇ベルリンマラソン2025(21日、ベルリン)

ベルリンマラソン2025が21日に行われ、パリオリンピック6位の赤粼暁選手(九電工)が2時間06分15秒でロサンゼルスオリンピック日本代表選考レースであるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)に出場資格を得ました。

赤粼選手は自己ベストの2時間07分32を大幅更新。後半、海外勢を追い上げ2位でフィニッシュし、MGC参加標準記録2時間06分30秒を突破しました。

この結果には、6月に赤粼選手と結婚を発表したパリオリンピック女子マラソン6位入賞の鈴木優花選手は、自身のインスタグラムのストーリーズで「おつかれ！！！2位ないす！！！」とねぎらいの言葉をつづっています。

また日本勢では浦野雄平選手(富士通)が2時間07分35秒の全体5位でフィニッシュ。木村慎選手(Honda)は2時間08分37秒の全体7位で続きました。

今年3月に青山学院大を卒業した太田蒼生選手(GMOインターネットグループ)選手は、2時間14分02秒の全体18位。日本記録保持者の鈴木健吾選手(富士通)は2時間14分51秒で全体19位でした。

優勝したケニアのセバスチャン・サウェ選手は、序盤から独走状態となり、2時間02分16秒のタイムでフィニッシュ。2位に約4分差をつけて圧勝しました。

▽全体30位までに入った日本選手2位 2時間06分15秒 赤粼暁(九電工)5位 2時間07分35秒 浦野雄平(富士通)8位 2時間08分37秒 木村慎(Honda)12位 2時間10分49秒 大六野秀畝(旭化成)13位 2時間11分26秒 福田裕大(石川陸協)16位 2時間13分02秒 湯浅仁(トヨタ自動車)17位 2時間13分17秒 岩崎大洋(JFEスチール)18位 2時間14分02秒 太田蒼生(GMOインターネットグループ)19位 2時間14分51秒 鈴木健吾(富士通)27位 2時間18分55秒 細谷恭平(黒崎播磨)