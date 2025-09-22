【パ・リーグ順位表】日本ハムは打線が力発揮し首位へ2.5G差に迫る 連敗のソフトバンクは「M7」のまま
プロ野球パ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。
3位オリックスは首位ソフトバンクと対戦。2回に頓宮裕真選手のソロHRで先制すると、5回は紅林弘太郎選手のソロで追加点をあげました。投げては今季2試合目の先発となった佐藤一磨投手が5回無失点と試合を作り、今季初勝利をマークしました。対するソフトバンクは4連戦を2連敗スタートとなっています。
2位日ハムは6位ロッテと対戦しました。初回に水谷瞬選手の先制2ランが生まれると、3回はレイエス選手のタイムリーと郡司裕也選手の2ランで序盤から得点を重ねました。先発の福島蓮投手は5回2失点の内容で今季5勝目をあげています。
5位西武は4位楽天相手に、2回に2本のタイムリーなどで3点を先制。その後も得点を重ねて、計15安打8得点と打線が力を発揮しました。先発した隅田知一郎投手は6回2失点で10勝目。プロ4年目で初の二桁10勝到達となりました。
この結果、首位ソフトバンクの優勝マジックは変わらず「7」のまま。一方、2位日本ハムは首位まで2.5ゲーム差に迫りました。
◇21日のパ・リーグ結果
◆オリックス 2-1 ソフトバンク
勝利投手【オリックス】佐藤一磨(1勝0敗)
敗戦投手【ソフトバンク】有原航平(12勝9敗)
セーブ【オリックス】マチャド(3勝6敗26S)
本塁打【オリックス】頓宮裕真12号、紅林弘太郎7号
◆日本ハム 7-2 ロッテ
勝利投手【日本ハム】福島蓮(5勝0敗)
敗戦投手【ロッテ】小島和哉(8勝9敗)
本塁打【日本ハム】水谷瞬12号、郡司裕也9号
勝利投手【西武】隅田知一郎(10勝9敗)
敗戦投手【楽天】藤井聖(6勝6敗)
本塁打【楽天】浅村栄斗8号