プロ野球パ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。

3位オリックスは首位ソフトバンクと対戦。2回に頓宮裕真選手のソロHRで先制すると、5回は紅林弘太郎選手のソロで追加点をあげました。投げては今季2試合目の先発となった佐藤一磨投手が5回無失点と試合を作り、今季初勝利をマークしました。対するソフトバンクは4連戦を2連敗スタートとなっています。

2位日ハムは6位ロッテと対戦しました。初回に水谷瞬選手の先制2ランが生まれると、3回はレイエス選手のタイムリーと郡司裕也選手の2ランで序盤から得点を重ねました。先発の福島蓮投手は5回2失点の内容で今季5勝目をあげています。

5位西武は4位楽天相手に、2回に2本のタイムリーなどで3点を先制。その後も得点を重ねて、計15安打8得点と打線が力を発揮しました。先発した隅田知一郎投手は6回2失点で10勝目。プロ4年目で初の二桁10勝到達となりました。

この結果、首位ソフトバンクの優勝マジックは変わらず「7」のまま。一方、2位日本ハムは首位まで2.5ゲーム差に迫りました。

◇21日のパ・リーグ結果

◆オリックス 2-1 ソフトバンク

勝利投手【オリックス】佐藤一磨(1勝0敗)

敗戦投手【ソフトバンク】有原航平(12勝9敗)

セーブ【オリックス】マチャド(3勝6敗26S)

本塁打【オリックス】頓宮裕真12号、紅林弘太郎7号

◆日本ハム 7-2 ロッテ

勝利投手【日本ハム】福島蓮(5勝0敗)

敗戦投手【ロッテ】小島和哉(8勝9敗)

本塁打【日本ハム】水谷瞬12号、郡司裕也9号

◆西武 8-2 楽天勝利投手【西武】隅田知一郎(10勝9敗)敗戦投手【楽天】藤井聖(6勝6敗)本塁打【楽天】浅村栄斗8号