メイプル超合金カズレーザー（41）が22日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。自身をめぐる一部の“ガセネタ”に言及した。

カズレーザーは「（日本テレビ系）『24時間テレビ』、今年、横山（裕）さんが（チャリティーマラソンランナーとして）走ったじゃないですか。で、あれが発表された時に、某週刊誌のウェブの記事かな？ “『24時間テレビ』、今回は横山さんに決まりましたが、本当は直前まで別の人がブッキングされて、ほぼほぼ決まってたんだ”っていう（内容の）記事が上がってたんですよ」と切り出した。

そして「で、その人物っていうのが、カズレーザー…っていう記事が出てたんですよ」と続けた。松陰寺が「ガセやん。そんなわけないだろ」と笑いながら突っ込んだが、カズレーザーは「（ほぼ決まっていたマラソンランナーは）カズレーザー…って（記事に）出てて、（記事によると）“6月時点でそれが決まってて、カズレーザーからは内々に承諾をもらっている”と。『日テレ関係者』いわく。“でも直前になって、うちの人（先月結婚した妻の二階堂ふみ）の事務所からちょっとストップがかかった。っていうのも今度別の局で（二階堂の）ドラマがあるから、その兼ね合いで、その局からの力が加わって急きょ（横山に）変わった”っていう記事が出てたんですよ」と詳しく当該記事の内容を伝えた。

松陰寺が「（その記事の）真意を聞いていいか？」と聞くと、カズレーザーは「まあ、事実ですね。徹頭徹尾真実。真実。トゥルージャーナリズム。これが本当のジャーナリズムですね」と即答して笑わせ、すかさず松陰寺か「ガセだろ！ガセすぎるだろ！ウソつけ」と突っ込まれていた。

そしてカズレーザーは「“カズ本人から内諾を得ていた”って書いてましたから。俺はもちろん、（承諾を）してないですよ。でも記事いわく、僕じゃない“カズ本人”から…と」と続け、自身が「承諾」していないのに「内諾を得ていた」と書かれた“ガセ”であることを明かしていた。