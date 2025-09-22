【沖学園暴行問題・前編】「本当に殺される…」生徒への暴力で書類送検された寮長の「恐怖支配の全貌」

恐怖のため、X氏の暴行は親や先生にも話せない

時松源藏選手（32）や三ヶ島かな選手（29）、北田瑠衣選手（43）などの有名プロゴルファーを多数輩出しているほか、‛18年には野球部が甲子園出場を果たすなど、スポーツ名門校として知られる沖学園高等学校（福岡県福岡市）。そんな学校内で発覚した暴力事件が波紋を広げている――。

福岡県警は9月12日までに、沖学園に勤務していた30代男性X氏を傷害容疑で書類送検した。このX氏は男子寮の寮長で、生徒たちと生活と共にしている寮内で3人の生徒に暴行したという疑いだ。

学生たちが生活基盤としている“寮”は、もう一つの家族というべき場所。その逃げ場のない世界での暴行事件だけに始末が悪い。

「本当に怖かったので、それまで生徒たちは誰もXの暴力について、親や先生に話せなかったんです……」

そう話すのは野球部に所属するＡ君の保護者だ。

X寮長の暴力的な素顔が表沙汰になったきっかけは、6月16日の出来事でのこと。この日、A君と同部屋で同じく野球部のB君の2人は、エアコンを切り忘れたことでX氏から寮生たちのグループLINEで

〈お前ら今日中に殺すからな〉

と宣言されていた。

「息子とB君はLINEに恐怖を覚え、練習後に寮に戻ると、すぐにXさんに謝りに行ったそうです。すると、いきなり2人の頭を掴んで頭部をぶつけあい、その後、殴る蹴るの暴行を行ったんです」（A君保護者）

暴行直後に親と“テレビ電話”でケガの様子を話すＡ君の頭部には、生々しい傷ができている。一緒にＸ氏から暴行を受けたB君の保護者も、あまりの激しさに声を失ったという。

「息子はクビを絞められたようで、次の日は声が出ませんでした。クビに傷があるのですが、どうしてそんな傷ができたのか分からないほど、ビンタや殴る蹴るの暴行を一方的にＸから受ました」

翌日に2人が行った病院の診断書には、

〈頭部打撲傷、胴部打撲挫傷、擦過傷、顔面打撲傷受傷〉

などの診断結果が並んでおり、暴行の激しさを物語っている。

病院での治療後にA君とB君とその家族は警察署に被害届を提出。それとほぼ同時に、X氏は寮長を解雇されている。

X氏は‛24年7月に寮長に就任。わずか１年ほどでの解任となったが、就任当初は温厚だったとか。その暴力的な素顔が露わになっていったのは、就任から約半年後の12月くらいだった。

「本当に殺しに来るんではないか」という恐怖

「食堂でみんなが集まっているとき、いきなりＸが寮生に向かってイスを投げつけ、子どもたちの頭の上をかすめて飛んでいったそうです。そのときケガ人はいなかったのですが、Ｘのいきなりの豹変ぶりに、寮生たちは相当、驚いたし恐怖に感じたようです」

そう話すのはゴルフ部に所属するC君の保護者だ。このころから、X氏は寮内を暴力で支配していく。

そしてC君も、A君たちが暴行を受ける約２週間前の６月３日に、X氏から縫合治療を伴う顔面挫創という深刻なケガを負わされている。

「息子は練習後の22時くらいに寮に戻ると、酒に酔ったXにいきなり呼び止められた。怒気をはらんだ声で、『なんで怒られているのか分かるか？』と聞かれた息子が、『分かりません』と正直に答えたところ、Xはいきなりハイボールらしきものと氷が入ったタンブラーを至近距離からすごい勢いで息子に投げつけたんです」

放たれたタンブラーはC君の右目のすぐ横を直撃。もし数ミリずれていたら、失明の可能性もあっただろう。

「実は、息子からこの事実を知ったのは、A君たちの暴行事件が発覚し、Xが解雇されたあとでした。それまで息子は、親や先生に対しても『転んで机の角にぶつけた』と話していたんです。Xから暴行だけでなく、『オマエらクズだ』『この寮を暴力で支配してやる』『殺してやる』などの暴言を浴びせられきた。息子やA君B君だけでなく、他の生徒たちもＸから暴言や暴行を受けていたにもかからず、学校や親に知らせることはできなかったのは、Ｘが恐怖で寮を支配していたということでしょう」（Ｃ君の保護者）

本当に学校側はＸ氏の暴力行為を把握していなかったのだろうか。本サイトの取材に対し沖学園高校は、

「寮の食事はＸ氏が作るが、本件発覚まで、食事を含めてクレーム等は寮生から全くなかった。寮生に副校長などが話しかけると『Ｘさんに相談している』『誕生会をやってもらいました』という話を生徒から聞くなど、生徒から悪い話はなかった。学校としては、Ｘ氏は寮生に慕われているという認識だった」

と回答した。

Ｂ君は暴行を受けた夜について保護者に対し、

「Ｘが部屋に来て本当に殺しに来るんじゃないかと思って一睡もできなかった」

と話している。

まさに寮内を暴力と恐怖で支配したＸ氏。司法は彼にどんな判断を下すのだろうか……。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）

