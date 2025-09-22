待ってた！待ってたよーーっ！！【マクド】ダッシュで食べに行きたい！「新作バーガー」

月見シリーズの「新作バーガー」が今年も【マクドナルド】にお目見え。毎年ある定番に加えて、今年はすき焼き系の月見バーガーが仲間入りしているのだとか。これが具沢山感のみならず、バンズやフィリングにもこだわりが詰まっているようで見逃せません。10月下旬の終売までに味わって、秋の季節感を楽しみませんか？

ふわもち食感が楽しめる！？「とろ旨すき焼き月見」

期間限定で登場している月見シリーズのこちらは、公式サイトいわく「今年の新作バーガー」として加わった一品。バーガーには「スチームしたバター風味のふわもち食感のバンズ」が使われた、こだわりが感じられる仕上がり。この柔らかな食感も相まって、疲れた日の夕食に食べれば癒されるかもしれません。

中にはすき焼きフィリングがサンド！

「とろ旨すき焼き月見」の中には、公式サイトによると「すき焼きフィリング」がサンドされているのだとか。このフィリングは「牛肉や野菜の旨みと、溶き卵にすき焼きをくぐらせたようなまろやかな味わい」という本格派で、定番系月見とはまた違った贅沢感が楽しめそうです。さらに「国産たまご」「ビーフパティ」「スモークベーコン」「チェダーチーズ」も加えた具沢山感が、しっかりとお腹も満たしてくれそう。

