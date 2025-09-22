東京世界陸上最終日

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×100メートルリレー決勝で、日本は38秒35で6位。3大会ぶりのメダルに届かなかった。37秒29の米国が金メダルを獲得した。レース前に日本は人気アニメ「ワンピース」のルフィのポーズを4人全員で披露した。これに“アニメオタク”ノア・ライルズ（米国）も気付いたという。

国立の大歓声を浴びた。

3大会ぶりのメダルを狙ったリレー侍。スタート前の選手紹介、4人全員で「ワンピース」のルフィのポーズを決めた。1走の小池祐貴がギアセカンド、柳田大輝がギアサード、桐生祥秀がギアフォースバウンドマン、鵜沢飛羽がギアフィフスのニカとワンピースのルフィポーズで繋ぐ。スタジアムを沸かせたが、これに笑っていたのがライルズだ。

金メダルを獲得したレース後、THE ANSWERが直撃。「ルフィポーズに気づいた？」の問いに「ああ！」と明かし、 「みんなで全部のギアをやっていたよね。興奮して飛び跳ねたよ！」と驚きをもらったという。

一方、鵜澤は「難しいんですよ。4人組があまりなくて、3か5なんですね。4人組がないなって話になった時にワンピースのルフィのギアでいいんじゃないかとなって、それにしました」と採用の理由を明かした。

今大会はライルズや日本の選手たちが次々にアニメにまつわるポーズを披露。そんな大会を象徴するかのような“ラストポーズ”だった。



（THE ANSWER編集部）