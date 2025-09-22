今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された5歳になる猫ちゃんと飼い主さん、そして娘さんの間で繰り広げられたかくれんぼ。そのときの猫ちゃんの様子が微笑ましいと話題になりました。

投稿はXにて、37万回以上表示。いいね数は2万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「自分の視界に入らなければOKな謎理論すき」「何とか丸まって見つかりにくくしようという努力の跡はみえます。カワイイ」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：家族とかくれんぼする猫→探すのは上手いけど、『隠れる側』になると…】

見つけるのは大得意な猫ちゃん

今回、Xに投稿したのは「サメ美」さん。

飼い主さんや長女さんが部屋の中で隠れると、すぐに走って探しに来るという5歳の猫ちゃん。カーテンの影や家具の後ろなど、いろいろな場所をチェックして「ここだ！」と見つけると、おててでちょんと触れてくれるそうです。

でも、探すのはプロ級なのに、隠れるのはあまり得意ではない模様。今回もカーテンの後ろに隠れていたものの、お尻がひょっこり出てしまっていたとのこと。本人（本猫）は真剣なつもりでも、その姿には思わず笑ってしまいます。

かくれんぼ大好きな猫ちゃんにX民もほっこり

飼い主さんご家族と楽しそうなかくれんぼを繰り広げていた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「頭隠してプリケツ隠さずとはこのことですねw」「隠れてないおちり可愛すぎます」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、猫ちゃんの隠しきれていないお尻を見て、心癒されたようですね。

今後も飼い主さんのお宅では、猫ちゃんとの「見つけるのは上手、隠れるのは下手」という微笑ましいかくれんぼが繰り広げられていくことでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「サメ美」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。