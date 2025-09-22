【マネーの教科書】#93

人為的な株高で景気は良くなる？ 買っているのは個人投資家ではなく事業法人が中心

株式市場が最高値を更新するなか、「このまま投資を続けていいのか」と不安を感じている人も多いだろう。NISAで多くの人が買っている「オルカン（全世界株式）」や「S＆P500」は、一見すると分散投資ができているようだが、実際には特定の銘柄や国に偏りがある。

たとえば、「オルカン」は全世界に分散投資できるのが魅力だが、実際には米国株が約6割を占める。また、「S＆P500」は、米国の代表的な企業500銘柄に分散されているが、時価総額で上位10社が約3割、上位100社が約7割を占めている。特にアップルやエヌビディア、マイクロソフトといった巨大企業の株価動向が、指数に大きな影響を与える。

そこで注目されているのが「イコール・ウェイト指数」だ。これは、構成銘柄を均等に組み入れることで、分散投資効果をさらに高めたものだ。たとえば、S＆P500イコール・ウェイト指数は500銘柄を1銘柄当たり0.2％ずつ均等に組み入れている。

運用実績を比較すると、直近ではS＆P500がイコール・ウェイトを上回っているが、長期で見るとイコール・ウェイトが有利になる可能性があるという。「インベスコS＆P500イコール・ウェイトETF」を運用するインベスコのデータによると、2000年から25年3月までの上昇率を比較すると、S＆P500が約6倍であるのに対し、イコール・ウェイトは約10倍になっている。長期で資産を増やすなら、イコール・ウェイトのほうが理にかなっているかもしれない。

実際にイコール・ウェイト指数に投資するには、投資信託とETFがある。投資信託では「インベスコS＆P500イコール・ウェイト・ファンド」があるし、ETFなら6月に新規上場した「MAXIS S＆P500均等ウェイト上場投信」がある。さらに10月1日には新たなETF「ニッセイETF S＆P500イコール・ウェイト（為替ヘッジなし）」の上場も予定されている。ナスダック100にもイコール・ウェイト指数はあるが、国内で購入できる投資信託やETFはなさそうだ。

一方、国内株にもイコール・ウェイト指数は存在する。「読売日本株価指数333」だ。日本を代表する333銘柄が均等に組み入れられている。投資信託やETFで投資が可能だ。

（ジャーナリスト・向山勇）