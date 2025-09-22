日銀の植田総裁がどんな音楽を好むかは知らないが、ぜひ長渕剛の「西新宿の親父の唄」を聴かせたい。利上げは「やるなら今しかねえ」からだ。

日銀は18日から2日間の日程で金融政策決定会合を開催。米国の関税政策の影響を念頭に、政策金利を現行の0.5％のまま5会合連続で据え置いた。

市場は利上げ見送りを織り込み済み。米ブルームバーグ（18日付）によれば、利上げ時期についてエコノミストの36％が次回の「10月会合」と予測。「年内」が58％、「来年1月まで」が88％だった。裏を返せば、半分近くが「年内利上げ」すら期待していないということだ。

一方、米連邦準備制度理事会（FRB）は17日、政策金利を0.25％引き下げることを決定。利下げは昨年12月以来、9カ月ぶりで、第2次トランプ政権では初めて。利下げ注文を繰り返してきたトランプ大統領が指名したミラン新理事は0.5％の大幅利下げを主張して今回の決定に反対したが、FRBのパウエル議長は会合後の会見で「（大幅利下げへの）支持が広がらなかった」と説明した。

米経済の先行き不透明感が和らいだことで、18日の日経平均株価は敏感に反応。終値として初めて4万5000円を上回り、史上最高値を更新した。空前の株高でも、日銀の動きは鈍いままだ。経済評論家の斎藤満氏が言う。

「一般的に考えれば、株高を前にして景気を冷やす利上げに踏み切りづらいのは分かります。しかし、今の日本経済の状況は、そんなセオリーが当てはまらない。低金利政策で円安に誘導し、物価高を放置し続けたことが消費を圧迫して景気を冷やしてきたからです。景気を気にするなら、むしろやるべきは物価抑制です。半導体やAIなどの大型株が牽引する歪んだ株高ですが、ある意味、利上げする余裕はあると言えます。日銀は静観するのではなく、今こそ利上げするべきでしょう」

利上げ期待の低い10月会合がチャンスだという。

「市場の予想通りに動いたところで、日米金利差の縮小に伴う円高・ドル安への動きは鈍い環境です。金利差縮小と円高圧力が連動するというセオリーが通じない状況では、市場の予想を裏切って利上げする他ない。サプライズを演出しなければ、いつまで経っても有害無益な円安に歯止めがかからず、国民は物価高のツケを負わされ続けます」（斎藤満氏）

長渕風に言えば、ピイピイ理由を付けて利上げに踏み切れない植田日銀は、「ろくなもんじゃねえ」。

