『レプリカ 元妻の復讐』最終回、“すみれ”トリンドル玲奈、”花梨”宮本茉由と最終対決！
トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系）の最終回が今夜放送。最終回となる第12話で、すみれ（トリンドル玲奈）は、ミライ（千賀健永）の制止を振り切り、ついに花梨（宮本茉由）との最終対決に臨む。
【写真】ついに花梨（宮本茉由）と最終対決！
本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメントだ。
本作の主人公で、整形し顔を変え別人になりすましてでも復讐していく、“整形前”藤村葵と、“整形後”の伊藤すみれのヒロイン二役をトリンドル玲奈が演じる。すみれ（葵）を小さい頃から虐め続け、後に夫・桔平をも奪ってしまう因縁の復讐相手・藤村花梨役を宮本茉由。すみれ（葵）の元夫で今は花梨の夫・藤村桔平役を木村了。人の心を見抜き、いち早くすみれ（葵）の裏の顔に気づくバーテンダー・桐谷ミライ役を千賀健永が務める。
【最終回（第12話） あらすじ】
暴露の反動で傷つくすみれ（トリンドル玲奈）に、ミライ（千賀健永）は復讐中止を懇願するが、すみれはそれを振り切って、ミライと決別する。
そして花梨（宮本茉由）との最終対決に向け、動画配信の準備を着々と進め、すべてを賭けた一日に挑もうとしていた。
だが花梨も、最後の反撃を準備していた…。
復讐の先に残るのは希望か、それとも破滅か――。「私は、伊藤すみれを終わらせる」整形復讐エンターテインメント、ついに終幕！
ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』最終回は、テレビ東京系にて9月22日23時21分放送。
