¡¡22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¦ËÁ¸±¾¯Ç¯¡¡Ã¦½ÐÅç²ÈÂ²SP¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÃ¦½ÐÅç¡×¤ò2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£ÊüÁ÷ºî²È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤¬¡¢É×¤Î2Ãú·ý½Æ¡¦ÀîÃ«½¤»Î¤ÈÄ¹½÷¡¦°ì²Ö¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤Ç½é»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÌµ»öÃ¦½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ÄÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤¬É×¡õÄ¹½÷¤È»²Àï
¡¡¡ÖÃ¦½ÐÅç¡×¤Ï ¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢Åç¤òÃ¦½Ð¤·¤Æ4kmÀè¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¶¥¤¦¡£¿å¤È¿©ÎÁ¤ò½ü¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò45¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á¤Æ»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ð¥Ã¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¿©ºà1ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¥ó¥Ð¥Ã¥°Æâ¤ËÆþ¤ì¤ÐÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¡£¤¤¤«¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£Åç¤Ç¿å¤ä²Ð¡¢¿©ÎÁ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥«¥À¤äÁ¥¤ò¤É¤ó¤ÊºàÎÁ¤Ç¤É¤ó¤Ê·Á¤Çºî¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¿·¥ë¡¼¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬ÄÉ²Ã¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ï30¼ïÎà¤ÎÄ©Àï¤È¤½¤ÎÄ©Àï¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤ÇÄ©Àï¼Ô¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£Ä©Àï¤¬À®¸ù¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬¤â²ÄÇ½¤À¡£¤³¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡Íø¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡È´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç´°àú¤Ê¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Þ¤Ç¸«¤»¤ëÌî¡¹Â¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤»¤ë´é¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÌ¼¤Ë¤Ï´Å¤¤°ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ïº£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹½À®ºî²È¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£Ìî¡¹Â¼¹Í°Æ¤Î¡ÖÄ¶¸úÎ¨ÅªÃ¦½Ð¡×¤ÇÅÓÃæ¤Þ¤Ç½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£Ìµ»öÃ¦½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡õÀîÃ«½¤»Î¡Ê2Ãú·ý½Æ¡Ë¡õÄ¹½÷¡¦°ì²Ö¡¢¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡õÄ¹ÃË¡¦Åß»í¡õ¼¡ÃË¡¦ÆÒ¼¡Ïº¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
