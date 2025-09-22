山口智子、“夫婦関係”語る 夫・唐沢寿明の言葉にスタジオ驚き「人間できてんすよ」
俳優の山口智子が、21日放送のMBSテレビ特別番組『バカリズム×山口智子 ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ』に出演。夫・唐沢寿明の言葉を明かし、スタジオを驚かせた。
【写真】豪華な組み合わせ！笑顔を見せる山口智子＆野口五郎
番組では「夫に帰宅直前に『ご飯ある？』と連絡されると、モヤモヤする」という妻の声が話題に。共演の横澤夏子が山口家のルールについて質問。山口は「夫婦でも最低限の礼儀とか緊張感って大事じゃん。それはすごくうちら気を付け合ってるよ」と答えた。
MCのバカリズムが「2人ともちゃんとしてますもんね」と言うと、山口は「ヤツ（唐沢）は私の100億倍ちゃんとしてる。細かいし。私は結構忘れるけど、向こうはぴっちり綿密な計画のもとに生きてる」と明かし、スタジオを笑いに誘った。
さらに「愛情は期待するもんじゃないじゃん。期待するから腹立つ。『こんだけやってあげたんだから、こんだけ返してもらわなきゃ困るぜ』って思ってるから腹立つよね。でも『本当の愛は見返りを求めない』、これはヤツの、うちの夫の言葉だけど」と明かし、スタジオを驚かせた。「人間できてんすよ」とその人柄を褒めた。
横沢は「それは話し合いで『見返りを求めないんだ』っておっしゃた時があったんですか？」と質問。山口は「『愛してほしいなんて100億年、思うの早い』って言ってるよ、よく」と語った。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】豪華な組み合わせ！笑顔を見せる山口智子＆野口五郎
番組では「夫に帰宅直前に『ご飯ある？』と連絡されると、モヤモヤする」という妻の声が話題に。共演の横澤夏子が山口家のルールについて質問。山口は「夫婦でも最低限の礼儀とか緊張感って大事じゃん。それはすごくうちら気を付け合ってるよ」と答えた。
さらに「愛情は期待するもんじゃないじゃん。期待するから腹立つ。『こんだけやってあげたんだから、こんだけ返してもらわなきゃ困るぜ』って思ってるから腹立つよね。でも『本当の愛は見返りを求めない』、これはヤツの、うちの夫の言葉だけど」と明かし、スタジオを驚かせた。「人間できてんすよ」とその人柄を褒めた。
横沢は「それは話し合いで『見返りを求めないんだ』っておっしゃた時があったんですか？」と質問。山口は「『愛してほしいなんて100億年、思うの早い』って言ってるよ、よく」と語った。
なお、TVerで見逃し配信中。