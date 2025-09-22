帰宅してそのままバタンキュー、ベッドで文章を読むはNG！忙しくてもしてはいけない「疲れが取れない」眠り方

遅くまで仕事をして家に帰ってそのままベッドへ。睡眠時間を確保するためにしている行動が、実は疲れが取れない行動をしているかもしれない。



心療内科医・森下克也さんの著書『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』（三笠書房）から、忙しい人こそやってはいけないNGな眠り方を一部抜粋・再編集して紹介する。

「帰宅してバタンキュー」はNG

よく寝たのに疲れが取れないというようなことは、何も神経質な人に限ったことではありません。夜遅くまで残業をして、帰宅後は食事も入浴もそこそこ、バタンキューとばかりに寝てしまうような人なら誰にでも起こりえます。

仕事中、一般的に人は張りつめ緊張しています。交感神経の緊張状態です。ビジネスのさまざまな状況に対処するため、血圧は高めに設定され、脳血流は増え、瞳孔は開き気味、筋肉は緊張しています。

寝るにあたっては、これらは真逆の状態にならなければなりません。つまり交感神経から副交感神経の優位な状態に切り替わる必要があるのです。

ところが、出社時刻の午前9時ごろからずっと交感神経の緊張が続いていると、身体がその状態に慣れてしまい、帰宅したからといって容易には切り替わりません。

すると、交感神経の緊張したまま、つまり身体が活動モードのまま寝床に入るということになってしまいます。頭は冴え、体温は下がらず、筋肉は固く緊張したままです。

これでは眠れないばかりか、たとえ眠れたとしても十分に副交感神経に切り替わらず、リラックスしていない状態で朝を迎えることになってしまいます。目が覚めても疲れているということになってしまうのです。

理想は2時間リラックス

理想としては、帰宅し、食事や入浴など日常に必要なことを一通り終えてから2時間、リラックスするための時間を持ちましょう。その2時間の間に、ストレッチをしたり、音楽を聴いたり、マッサージをしてもらったりして、交感神経から副交感神経に切り替えるわけです。

帰宅の遅い人というのは、帰るやいなやバタバタと食事を摂り、カラスの行水程度に入浴し、ろくに心身のリラックスをはかることなく寝床に入ります。酒を飲んで帰った日などは、着替えすらせずにそのままベッドに倒れ込むということもあります。

これではいい睡眠が取れるはずがありません。

平日の1日を2つに分けるとすると、仕事で活動している時間と休息している時間です。これは簡単に意識されますが、この2つのリズムが交感神経と副交感神経の切り替えによってなされているということにはなかなか気づきません。

多忙なビジネスシーンを乗り切るにあたっては、ぜひこのことを意識し、上手に切り替えをしていくことを意識してください。そうすれば、多少の無理をしても、心身を健康に保っていくことができます。

寝床で「書類をちょっと」はNG

毎日忙しいと時間を有効に使おうとして、寝床で横になりながら、ちょっと書類に目を通しておこうなどということをついしてしまいます。気持ちはわかるのですが、これはよくありません。

書類に目を通すということは、日本語にしろ英語にしろ、言語を理解するという作業になります。これは、脳の前頭葉から側頭葉にある言語中枢を刺激するということで、これが眠りを邪魔するのです。

文章を読んで理解するという過程を脳の機能として見ると、まず言語中枢が働き、その情報が海馬に蓄えられた過去の経験や勉強によって得られた知識（長期記憶）と頭頂葉で照らし合わされ、前頭葉において自分なりの感想や解釈がなされます。つまり、脳をフル回転させる作業なのです。筋肉の緊張もともないます。

寝床ではリラックスして脳血流は減らないといけないのに、これではまったく逆の現象を起こさせていることになります。

「つぶやく」のも避けたい

これとよく似た現象が、不眠症、とくに「寝つけない」というタイプの不眠症で起きています。寝つけないで布団の中で悶々としているとき、人は心の中でぶつぶつと何かをつぶやいています。

「ああ、眠れないなあ」「このまま朝になっちゃったらどうしよう」「明日のプレゼン、うまくいくかなあ」「上司のあの一言、むかつくなあ」などです。

「つぶやく」という言語活動も当然言語中枢の働きで、同様にそこから記憶の中枢、頭頂葉、後頭葉、前頭葉などが働いて、脳全体が刺激される結果となります。

つまり、寝床で書類に目を通すという作業と、「寝つけない」タイプの不眠症は、同じ理由で脳を活性化しているのです。

それと同じ意味で、寝ながら音楽を聴くというのもおすすめできません。特に、歌詞のついた曲はよくありません。言語中枢を活性化させてしまいます。

歌詞がついていなくても、聴覚中枢を刺激するということには変わりなく、何らかのイメージを想起させたり、記憶の中から何かを引き出して感情に働きかけたりします。つまり、脳の機能を活性化させることには変わりないので止めておくべきです。

脳の活性化が不眠につながる、このことを肝に銘じ、そこに通じるようなことは極力避けることがいい睡眠を得るコツと言えます。

森下克也

心療内科医、医学博士。著書に『決定版「軽症うつ」を治す』（角川SSC新書）、『うつ消し漢方』（方丈社）、『もしかして、適応障害？』（CEメディアハウス）他、多数。