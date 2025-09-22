フジ月9『絶対零度』“姿なき犯罪者”に挑むポスタービジュアルが解禁 第一話の場面写真も
俳優の沢口靖子が主演を務める、10月放送スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）のポスタービジュアルが完成。さらに、場面写真も初解禁となった。
【場面写真】新たな犯罪に挑む！スーツ姿の沢口靖子＆横山裕
現代社会における多くの犯罪に関与しているのは、私たちの身近にある“情報”。パソコンやスマートフォンを通じて発信されるそれらは、時に犯罪の情報源や通信手段として悪用されている。シリーズ５作目にして新たなフェーズへと突入する本作のポスタービジュアルは、“真犯人の正体が見えない情報犯罪”という得体の知れない脅威に、DICT＜ディクト＞のメンバーが正面から挑む姿を切り取った。
DICT＜ディクト＞のチーム感と共に、無限に広がるデジタル空間の中にはびこる“情報犯罪”の緊張感や不穏さを見事に表現した新鮮なビジュアルが、作品世界への期待をさらに高める。
さらに、第一話場面写真も初解禁。第一話でDICT＜ディクト＞のメンバーが立ち向かうのは、SNSを通じて実行犯を募り、特殊詐欺や強盗といった犯罪を繰り返す「匿名・流動型犯罪グループ」（通称：トクリュウ）。“高額バイト”と称して具体的な内容を伏せたまま若者を誘い込み、犯罪グループの親玉は姿を見せずに指示を出す。一度グループに関与すると、個人情報の提出を強要され、抜け出すことも難しい。そして事件現場で捕まるのは実行役の若者たち。インターネットを介して集めた若者を“使い捨て”で利用し、真犯人は正体をくらます、まさに現代型の犯罪だ。実社会でも深刻化するこの“トクリュウ”に、DICTのメンバーはどう挑むのか。
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
