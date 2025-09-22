疲労のピーク「水曜日」はいつもより30分早く寝て！月曜日の朝がつらい人こそ試したい、心理的な休みの作り方

楽しい休日を過ごしても日曜日の夕方になると、「明日からまた一週間がはじまる」と気持ちが沈んでしまうこともあるだろう。



「月曜の朝がつらい」と思うことがあれば、平日と週末の過ごし方を工夫するだけで変わっていくという。



心療内科医・森下克也さんの著書『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』（三笠書房）から、疲れのピークとなる水曜日の過ごし方について、一部抜粋・再編集して紹介する。

血圧と心拍数が低い水曜日

「1日」は地球が決めたリズムで、私たちの身体の機能もこれに反応しています。

では、人が決めた「1週間」というリズムに身体は反応するでしょうか。しないと思われがちですが、じつはそんなことはありません。1週間で刻まれる身体のリズムもあるのです。

まず、血圧と心拍数です。これらは土曜日と日曜日の日中が平日よりも低くなり（休日効果）、月曜日になると急激に上昇します（月曜上昇）。そして、水曜日にいったん低くなり、木曜日から再び高くなります。

月曜上昇は、心筋梗塞や脳卒中、突然死が月曜日に多いということと関連があるのではないかと考えられています。また、体温は土曜日と日曜日に上昇する傾向にあります。

では、血圧と心拍数が水曜日に低くなるのはどうしてでしょうか。

平日の摂取エネルギーと消費エネルギーを調べた研究では、両者とも月曜日は低く水曜日が高い傾向にありました。これは、月曜日は休み明けで活動量が低く、水曜日は高いということを示しています。

活動量が高いということと血圧と呼吸数が減るというのは一見矛盾するように見えますが、火曜日を経ることで高い活動量に身体が適応するためと考えられます。

水曜日は「疲れのピーク」

水曜日、高い活動量に身体は適応しますが、疲労もします。2011年7月、サントリー食品インターナショナル株式会社が「ツイッター（現Ｘ）『お疲れつぶやき』調査」を行いました。

「疲れた」というワードがどのくらいツイッター上でつぶやかれているかを調べたのです。それによると、「疲れた」は1日平均27241回、つまり3秒に1回つぶやかれ、水曜日には30858回と急増するという結果が出ました。「眠い」というワードについても同様でした。

これらをまとめると、月曜日は「仕事が始まる」という緊張感から急激に血圧が上がりますが活動量を上げることはできず、やっと身体が言うことを聞いてくれる火曜日になってから効率が増し、水曜日には仕事に順応してパフォーマンスを高めることができますが早くも疲労のピークがやってきて、金曜日には休日前という心理的効果から回復傾向となるということです。

ただし、これらの週内リズムは多分に生活習慣を反映したものであり、平日が休みで土曜日と日曜日は働いているような人ではまた違った結果になります。

身体的にも心理的にもつらい曜日

ビジネスパーソンの曜日別のカロリー消費量を見てみると、週の前半が低く、後半になるに従って高くなるとお話ししました。これは身体的な疲労度とも関連していて、曜日が進むにつれて疲れを感じやすくなるということでもあります。

しかし、週の後半には「もうすぐ週末だ」という意識が働いて、心理的には少し楽になったり「もう一息がんばろう」という気になります。

だとすると、身体的な疲労度が高まってきて、「週末まではまだまだ」「やっと2日が終わったよ、でもまだ週末までは3日もあるよ」という感覚の水曜日が、身体的にも心理的にももっともつらい曜日ということになります。

実際、「水曜日が休みだったらどんなに楽だろう」と愚痴をこぼす人はたくさんいます。X（旧ツイッター）で「疲れた」や「眠い」というワードが水曜日に急増するという調査結果もすでにご紹介しました。

「水曜日が休みだったらいい」。その通りです。一部にはそういう職種の人もいるでしょうが、多くのビジネスパーソンにとって、それは夢のような話です。

水曜日は「30分早く寝よう」

では、どうするか。心理的に水曜日を休みにしてしまいましょう。

「意味がわからない」と言われてしまいそうですが、要するに「ちょっと手を抜く日」にするのです。月、火、木、金はそれこそフルスロットルで働いたとしても、水曜日だけは8割程度に抑えます。

具体的には、残業はほどほどに、無理に仕事を引き受けない、家に仕事を持ち帰らないなどです。他人からわからない程度に、個人的に勝手なルールを作ってしまいましょう。

睡眠も同じことです。水曜日だけはいつもより少し早く寝て、週の後半に向けて余力を蓄えるようにします。

ただし、平日の寝る時間と起きる時間をできるだけ一定にするという原則から、早く寝るのは30分程度にとどめておきます。それ以上に早寝をしてしまうと、せっかくのリズムを乱してしまうことになりかねません。

水曜日はちょっと手を抜く、そういう意識をもって1週間に臨むことで心理的なゆとりができ、張りつめっぱなしの1週間よりは心身のリラックスが図られるはずです。

森下克也

心療内科医、医学博士。著書に『決定版「軽症うつ」を治す』（角川SSC新書）、『うつ消し漢方』（方丈社）、『もしかして、適応障害？』（CEメディアハウス）他、多数。