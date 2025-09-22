カジサック、長男＆次男と『脱出島』参戦 親子でキャッチボールを楽しむ姿も
22日放送のTBS系バラエティー『アイ・アム・冒険少年 脱出島家族SP』（後6：30）では、人気企画「脱出島」を2時間半にわたって届ける。YouTuberのカジサックと長男・冬詩くん＆次男・寅次郎くんが親子で初参戦を果たす。
【番組カット】長男＆次男と『脱出島』に参戦したカジサック
「脱出島」は これまで通り、島を脱出して4km先のゴールにたどり着くまでの時間を競う。水と食料を除くアイテムを45リットルのバックパックに詰めて持ち込むことができる「ワンバッグシステム」は、食材1品に加え、ワンバッグ内に入れば調味料はいくらでも持ち込み可能。いかに知恵を絞って活用するかが勝負の行方を左右する。島で水や火、食料をどのように確保するのか、そして脱出するためのイカダや船をどんな材料でどんな形で作るのかが見どころだ。
さらに、今回は新ルール「チャレンジブック」が追加。「チャレンジブック」には30種類の挑戦とその挑戦に成功した場合にゲットできるアイテムの記載があり、ワンバッグを準備している段階で挑戦者に渡される。挑戦が成功する前提でアイテムを持ち込まないなどの戦略も可能だ。この「チャレンジブック」への挑戦は、果たして勝利への近道となるのだろうか。
海が苦手というカジサックだが、挑戦したいという子どもたちの成長のために自らも参戦することに。ワンバッグにはおもちゃやボール、グローブなど一見サバイバルとは無関係なアイテムが詰め込まれ、親子でキャッチボールを楽しむ姿も。男3人で協力しながら脱出を目指すが、果たしてどこまでいけるのか。
野々村友紀子＆川谷修士（2丁拳銃）＆長女・一花、カジサック＆長男・冬詩＆次男・寅次郎、あばれる君という顔ぶれとなる。
