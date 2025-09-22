『鬼レンチャン』根性の激走！僕青・岩本理瑚の“ギャップ写真”に反響続々「どっちもかわいい！」
21日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、2回目となる「女子300m走サバイバルレンチャン」を開催。初参戦の岩本理瑚（僕が見たかった青空）は、根性の大激走で大きな爪痕を残した。同日、自身のXでは「運動してる時」「可愛いモチベの時」として、2枚のギャップ全開ショットを公開した。
【写真】抜群の身体能力！鬼レンチャンで大活躍の岩本理瑚
僕青の「アクロバット担当」との呼称にふさわしく、抜群の身体能力を誇る岩本は、ソフトテニスで中学時代に東京で春夏4連覇を達成。現在はパルクールにハマっているなど、身体能力をフルに生かした活動を行っている。
大激走を見せた岩本だったが、惜しくも準々決勝で敗退。ゴール間際には、顔面からヘッドスライディングを試みるガッツを見せた。レース後には「ヤバい。負けました。最後、滑り込みました。手さえ前にいればいいかなと思って。飛び込んで。自らの意思で、勝ちたかったので、少しでも手が届けばと思って。身長が短いので届きませんでした」とのコメントを残したが、千鳥の大悟も「顔面からいくって、すごいで」とうなっていた。
そんな岩本のギャップ写真に、ファンからは「どっちもかわいい！」「ギャップで魅せる！」「ギャップ萌えすぎる！」などといった感想が相次いで寄せられている。
ルールは、出場者全員が一斉に300mを走り、そのレースの最下位のみが脱落。レースとレースのインターバルはわずか5分。サバイバルレースを繰り返し、最後は残った4人で決勝レースを行う。体力・気力の限界に挑むこの過酷なレースに、脚力自慢の12人が挑戦。意地とプライドをかけた戦いが繰り広げられた。
■『千鳥の鬼レンチャン』女子300ｍ走サバイバルレンチャン
MC：千鳥（大悟、ノブ）
対決パネラー：かまいたち（山内健司、濱家隆一）
【女子300ｍ走サバイバルレンチャン挑戦者】※五十音順
AYA
井上咲楽
岩本理瑚（僕が見たかった青空）
上谷沙弥
風見和香（私立恵比寿中学）
金田朋子
ギャビー
くわがた心
高橋成美
ちっぴぃちゃんズ
福島和可菜
松谷綺
